Дроны снова атаковали российский порт "Усть-Луга": вспыхнул пожар

09:10 29.03.2026 Вс
1 мин
Россияне якобы сбили более 30 беспилотников
aimg Татьяна Степанова
Дроны снова атаковали российский порт "Усть-Луга": вспыхнул пожар Иллюстративное фото: дроны снова атаковали российский порт "Усть-Луга" (t.me/mchs_official)

В ночь на 29 марта беспилотники в очередной раз атаковали Ленинградскую область России. В результате возник пожар в порту "Усть-Луга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Воздушную тревогу в Ленинградской области объявили около 2:00 ночи по киевскому времени.

Вместе с объявлением о воздушной тревоге Дрозденко сообщил о возможности "снижения скорости мобильного интернета".

В 5:00 утра губернатор заявил, что над областью якобы уничтожены 27 беспилотников.

Также, по его словам, в результате атаки поврежден порт "Усть-Луга", там возник пожар.

Около 7:00 утра Дрозденко сообщил о 31 якобы обезвреженном дроне.

Он добавил, что "спасатели работают над тушением пожара в порту Усть-Луга".

Атаки дронов на порт "Усть-Луга"

Напомним, 25 марта на территории порта "Усть-Луга" вспыхнул "пожар" после атаки дронов.

В ночь на 27 марта наффтоналивные порты в Усть-Луге и Приморске неизвестные дроны атаковали во второй раз.

Отметим, что порт "Усть-Луга" - один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов, расположенный на расстоянии около 1000 километров от украинской границы.

