Ленинградская область 7 дней подряд под атакой дронов: под ударом вновь порт Усть-Луга

Российский порт Усть-Луга атакован третий раз за месяц в ночь на 31 марта, что еще раз наносит удар по энергоресурсу страны-аргрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В ночь на 31 марта взрывы и интенсивную стрельбу было слышно над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.

Известно, что около 20 бесплотников было сбито над Усть-Лугой.

Позже губернатор Ленинградской области сообщил, что в отражение вражеского налета продолжается.

Ранее была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области: в Лужском, Киришском и Тосненском районах. Также было предупреждение о возможном понижении скорости мобильного интернета.