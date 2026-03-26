Главная » Новости » Война в Украине

Один из трех крупнейших НПЗ России атаковали дроны, он горит

18:15 26.03.2026 Чт
2 мин
Завод является вторым по мощности в стране-агрессоре
aimg Валерий Ульяненко
Один из трех крупнейших НПЗ России атаковали дроны, он горит Фото: на заводе после обстрела вспыхнул пожар (скриншот)

В ночь на четверг, 26 марта, Силы обороны нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ. На предприятии возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ и заявление Сил беспилотных систем.

Читайте также: Под ударом НПЗ и нефтяной терминал. ВСУ поразили стратегические объекты энергетики россиян

"По предварительной информации, возник пожар на территории предприятия - возгорание установок первичной переработки нефти и двух резервуаров. Результат поражения и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - сообщает Генштаб.

Отмечается, что Киришский НПЗ поставляет нефтепродукты по трубопроводам в порты Усть-Луга и Приморск для дальнейшего экспорта.

"Каждый из этих объектов уже подвергся поражениям Силами беспилотных систем. Это часть системного разрушения цепи российской нефтепереработки и экспорта: от сырья - до переработки и дальнейшей отгрузки", - отмечают СБС.

В ночь на сегодня завод поразили операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Второй по мощности НПЗ России

Киришский НПЗ является вторым по мощности в стране-агрессоре и входит в тройку ее крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ имеет установленную мощность переработки около 20-21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки РФ.

Мощности завода используются, среди прочего, для производства топлива, применяемого для обеспечения потребностей вооруженных сил страны-агрессора.

"Силы обороны Украины продолжат системные меры по снижению военно-экономического потенциала РФ и уменьшению возможностей обеспечения оккупационных войск", - отмечает Генштаб ВСУ.

Напомним, 25 марта СБУ сообщила о спецоперации по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области. Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км.

Отметим, после недавних дроновых атак Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Обстрелы вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры.

Кроме того, 23 марта Силы обороны атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".

