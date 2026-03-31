Україна "мінуснула" до 40% ракет РФ і обвалила нафтовий експорт, - ЦПД

10:11 31.03.2026 Вт
Росія недорахувалась ракет і втратили майже половину експорту нафти
aimg Ірина Глухова
Україна "мінуснула" до 40% ракет РФ і обвалила нафтовий експорт, - ЦПД Фото ілюстративне: Росія втратила майже 40% місячного виробництва ракет (росЗМІ)

Українські удари по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

Читайте також: "РФ не вивезе цю війну": у ЦПД пояснили, чому удари по ВПК є вирішальними

"Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці", - повідомив він.

Удари по хімічних гігантах

Останнім часом українські дрони все частіше атакують критичну інфраструктуру Росії, завдаючи значних втрат її виробничим потужностям.

Як раніше повідомляв керівник ЦПД, протягом останнього місяця українські сили здійснили успішні нальоти на щонайменше п’ять заводів хімічної промисловості Росії, деякі з яких атакували неодноразово.

Ці підприємства є ключовими у ланцюгу створення боєприпасів, і їхня зупинка фактично паралізує подальше виробництво.

За словами Коваленка, під вогнем також опинилися виробники мікроелектроніки та потужності Воткінського заводу, де виготовляють ракети "Іскандер" та "Орєшнік".

Атаки на нафтові об'єкти РФ

Також українські дрони сім днів поспіль атакують Ленінградську область. 29 березня СБУ повідомила про успішний удар по інфраструктурі нафтового терміналу порту Усть-Луга.

Супутникові знімки Planet Labs від 30 березня підтверджують масштабні пожежі у портах Приморськ та Усть-Луга після атак безпілотників.

В ніч на 31 березня вибухи та інтенсивну стрілянину знову було чути над містом Усть-Луга, а також у Киришському, Лузькому і Тосненському районах.

Порт Усть-Луга є одним із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовим вузлом для експорту нафтопродуктів, розташованим близько за 1000 км від українського кордону.

Раніше, 28 березня, стало відомо про удар по нафтопереробному заводу "Ярославський", стратегічно важливому для забезпечення паливом російського угруповання військ.

Цьому передувала атака 26 березня на Кірішський НПЗ у Ленінградській області - один із трьох найбільших заводів РФ, що спричинило масштабну пожежу.

Зеленський пояснив ключовий недолік плану Трампа по завершенню війни в Україні
Зеленський пояснив ключовий недолік плану Трампа по завершенню війни в Україні
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни