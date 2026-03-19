"РФ не вывезет эту войну": в ЦПД объяснили, почему удары по ВПК являются решающими

Российский оборонно-промышленный комплекс начал испытывать серьезный дефицит боевых частей к ракетам из-за систематических атак на химические предприятия агрессора.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Удары по химическим гигантам

За последний месяц украинские силы совершили успешные налеты на по меньшей мере пять российских заводов химической промышленности. Некоторые из них были атакованы неоднократно.

Эти предприятия являются ключевыми в цепи создания боеприпасов, и их остановка фактически парализует дальнейшее производство.

По словам Коваленко, под огнем также оказались производители микроэлектроники и мощности Уоткинского завода, где изготавливают ракеты "Искандер" и "Орешник".

"Все это влияет на логистику производства, поставки на фронт и сбивает планы россиян", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на поставки боеприпасов из КНДР, Россия не сможет выдержать темпы войны без полноценной работы собственного оборонного сектора.

Ключом к победе является разрушение промышленного потенциала врага.

"На самом деле, единственный действенный способ остановить Россию - это остановить их ВПК", - подытожил Коваленко.