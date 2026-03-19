"РФ не вывезет эту войну": в ЦПД объяснили, почему удары по ВПК являются решающими
Российский оборонно-промышленный комплекс начал испытывать серьезный дефицит боевых частей к ракетам из-за систематических атак на химические предприятия агрессора.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Удары по химическим гигантам
За последний месяц украинские силы совершили успешные налеты на по меньшей мере пять российских заводов химической промышленности. Некоторые из них были атакованы неоднократно.
Эти предприятия являются ключевыми в цепи создания боеприпасов, и их остановка фактически парализует дальнейшее производство.
По словам Коваленко, под огнем также оказались производители микроэлектроники и мощности Уоткинского завода, где изготавливают ракеты "Искандер" и "Орешник".
"Все это влияет на логистику производства, поставки на фронт и сбивает планы россиян", - подчеркнул руководитель ЦПИ.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на поставки боеприпасов из КНДР, Россия не сможет выдержать темпы войны без полноценной работы собственного оборонного сектора.
Ключом к победе является разрушение промышленного потенциала врага.
"На самом деле, единственный действенный способ остановить Россию - это остановить их ВПК", - подытожил Коваленко.
Удары по тылу и объектам РФ
Напомним, в последнее время украинские дроны все чаще атакуют критическую инфраструктуру врага. В частности, недавно был нанесен топливный удар в тылу РФ - в Краснодарском крае под огнем оказались объекты, обеспечивающие логистику оккупантов.
Также сообщалось, что неизвестные дроны атаковали химзавод в России, который непосредственно задействован в военном производстве.
Кроме того, взрывы раздавались в оккупированном Крыму, где был атакован зенитно-ракетный полк захватчиков.