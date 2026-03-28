Минус топливо для танков: удар по Ярославскому НПЗ подорвал логистику оккупантов

Удар по Ярославскому НПЗ

Как сообщили военные, подразделения Сил обороны атаковали стратегически важное предприятие в Ярославской области РФ, где в результате попадания вспыхнул пожар.

Ярославский НПЗ является одним из ключевых объектов российской нефтепереработки с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Его продукция, в частности дизель и реактивное топливо, имеет критическое значение для логистики вражеской армии, а степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Поражение объектов на оккупированных территориях и в РФ

Кроме завода в Ярославле, за прошедшие сутки украинские военные успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов возле Донецка, боеприпасов вблизи Мангуша и Глубокого, а также ремонтное подразделение в районе Прохоровки.

На Херсонщине под удар попали пункт управления БпЛА возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт вблизи Любимовки.

Кроме того, зафиксировано поражение склада материально-технических средств вблизи Межгорья в оккупированном Крыму и места хранения горючего возле Унечи Брянской области.

Также по состоянию на утро продолжаются пожары на нефтеперерабатывающем заводе "Новатэк-Усть-Луга" и нефтяном терминале "Транснефть-порт Приморск" в Ленинградской области.