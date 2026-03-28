Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Минус топливо для танков: удар по Ярославскому НПЗ подорвал логистику оккупантов

16:10 28.03.2026 Сб
2 мин
В Генштабе рассказали о результатах ночных ударов по территории РФ и оккупированных регионах
aimg Сергей Козачук
Фото: Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (рос СМИ)

Украинские Силы обороны в ночь на 28 марта нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в России, а также поразили ряд складов и пунктов управления оккупантов.

Удар по Ярославскому НПЗ

Как сообщили военные, подразделения Сил обороны атаковали стратегически важное предприятие в Ярославской области РФ, где в результате попадания вспыхнул пожар.

Ярославский НПЗ является одним из ключевых объектов российской нефтепереработки с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Его продукция, в частности дизель и реактивное топливо, имеет критическое значение для логистики вражеской армии, а степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Поражение объектов на оккупированных территориях и в РФ

Кроме завода в Ярославле, за прошедшие сутки украинские военные успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов возле Донецка, боеприпасов вблизи Мангуша и Глубокого, а также ремонтное подразделение в районе Прохоровки.

На Херсонщине под удар попали пункт управления БпЛА возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт вблизи Любимовки.

Кроме того, зафиксировано поражение склада материально-технических средств вблизи Межгорья в оккупированном Крыму и места хранения горючего возле Унечи Брянской области.

Также по состоянию на утро продолжаются пожары на нефтеперерабатывающем заводе "Новатэк-Усть-Луга" и нефтяном терминале "Транснефть-порт Приморск" в Ленинградской области.

Атаки на стратегические объекты РФ

Напомним, Силы обороны Украины систематически наносят удары по критической инфраструктуре агрессора. В частности, 28 марта стало известно об атаке ракетами FP-5 "Фламинго" на завод взрывчатки "Промсинтез" в Самарской области, который производит более 30 тысяч тонн продукции в год.

Также в ночь на 28 марта дроны устроили "огненное шоу" на Ярославском НПЗ - одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Кроме того, 26 марта под ударом оказался Киришский НПЗ в Ленинградской области. Это предприятие является вторым по мощности в стране-агрессоре - в результате атаки на заводе вспыхнул масштабный пожар.

Больше по теме:
Российская ФедерацияСилы беспилотных системВойна в УкраинеАтака дронов