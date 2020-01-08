Катастрофа літака МАУ: пілоти не могли зв'язатися з диспетчерами

Фото: місце катастрофи літака (twitter.com/CGTNOfficial)

Відразу після вильоту літака зв'язок з командно-диспетчерським пунктом обірвалася

Пілоти що розбився в Ірані літака МАУ не могли зв'язатися з командно-диспетчерським пунктом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Mehr.

За словами голови організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, у пілотів літака не було зв'язку з командно-диспетчерським пунктом.

"Відразу після зльоту літака до злітно-посадкової смуги аеропорту імені імама Хомейні бездротова зв'язок між літаком і командно-диспетчерським пунктом обірвався", - повідомив він.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

Після катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Тегерані український уряд ухвалив рішення про заборону польотів в Іран. Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 00:00 9 січня.

Крім того, в Іран 8 січня вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи.