ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Катастрофа літака МАУ: пілоти не могли зв'язатися з диспетчерами

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 17:34
Катастрофа літака МАУ: пілоти не могли зв'язатися з диспетчерами
Фото: місце катастрофи літака (twitter.com/CGTNOfficial)

Відразу після вильоту літака зв'язок з командно-диспетчерським пунктом обірвалася

Пілоти що розбився в Ірані літака МАУ не могли зв'язатися з командно-диспетчерським пунктом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Mehr.

За словами голови організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, у пілотів літака не було зв'язку з командно-диспетчерським пунктом.

"Відразу після зльоту літака до злітно-посадкової смуги аеропорту імені імама Хомейні бездротова зв'язок між літаком і командно-диспетчерським пунктом обірвався", - повідомив він.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

Після катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Тегерані український уряд ухвалив рішення про заборону польотів в Іран. Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 00:00 9 січня.

Крім того, в Іран 8 січня вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи.

Український літак МАУ розбився в Ірані: що відомо Посли G7 співчувають рідним загиблих в авіакатастрофі в Ірані
Новини України авиакатастрофаІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся