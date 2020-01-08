Іран не ввів заборону на цивільні польоти у своєму повітряному просторі

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Заборона для міжнародної цивільної авіації на використання повітряного простору Ірану не введений

Іран не ввів заборону для міжнародної цивільної авіації на використання повітряного простору Ірану в зв'язку з катастрофою українського літака МАУ. Про це повідомляє прес-служба "Украероруху".

Станом на 15:00 за київським часом 8 січня заборона для міжнародної цивільної авіації на використання повітряного простору Ірану від компетентних органів цієї країни не введена. Це підтверджують офіційні публікації аеронавігаційної інформації Ірану.

У той же час Федеральна авіаційна адміністрація CША (FАА) сьогодні близько 00:00 видала повідомлення про заборону використання повітряного простору в зоні польотної інформації Багдада, Тегерана, Перської та Оманської заток. Адміністрація заборонила цивільним повітряним суднам США виконувати польоти в цьому просторі. Ця заборона стосується всіх американських перевізників і експлуатантів повітряних суден, які мають реєстрацію США.

Авіаційна влада інших країн до сих пір не застерігали національних перевізників від польотів в цьому регіоні. Зараз авіакомпанії багатьох країн світу скасовують польоти над Іраном і Іраком.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до з'ясування причини катастрофи літака МАУ в Ірані український уряд заборонило польоти в цю країну.