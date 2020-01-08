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Літак в Ірані був справний, помилку пілотів виключено, - МАУ

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 10:43
Літак в Ірані був справний, помилку пілотів виключено, - МАУ
Фото: місце катастрофи українського літака (isna)

Boeing 737 авіакомпанії МАУ встиг набрати висоту 2400 метрів

Перед авіакатастрофою в Ірані літак авіакомпанії МАУ, який здійснював рейс Тегеран - Київ, був справний, помилка екіпажу виключена. Про це на брифінгу заявив технічний директор МАУ Олександр Шафієв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до українського літака не було зауважень під час перевірки, а також перед вильотом.

"Літак 2016 року випуску. Перевірку проходив 6 січня. Зауважень ніяких не було. Ні по прильоту до Тегерана, ні перед вильотом ніяких зауважень не було", - заявив Шафієв.

Крім того, в МАУ зазначили, що помилка екіпажу виключена.

"Враховуючи складність самого рейсу, на літаку був посилений екіпаж. В процесі перевіряється майстерність льотчиків в аварійній ситуації. Маючи дані, що літак набрав висоту 2400 метрів, помилка екіпажу мінімальна. Ми її просто не передбачаємо", - додали в компанії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Крім того, він розпорядився провести перевірки всього цивільного повітряного флоту.

Раніше також стало відомо, що на місці авіакатастрофи в Ірані виявили чорні ящики.

МЗС України уточнило інформацію про жертв аварії літака в Ірані
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