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Іран спростував версію про ракету і назвав причину авіакатастрофи МАУ

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 08:39
Іран спростував версію про ракету і назвав причину авіакатастрофи МАУ
Фото: уламки українського літака (isna.ir)

Тегеран заявив, що літак впав в результаті пожежі в моторному відсіку

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, передає місцевий сайт ion.ir.

За його словами, причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку.

"Український літак, який вилетів сьогодні вранці з Тегерана до столиці України Києва, недалеко від нового міста Паранд в провінції Тегеран зазнав технічного збою через пожежу", - заявив Біхі.

Він також спростував інформацію про те, що літак могли збити ракетою.

"Якщо б катастрофа була викликана ракетою, літак вибухнув би в небі", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше видання Daily Mail припустило, що український літак могли випадково збити. Зокрема, катастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Також стало відомо, що через авіакатастрофу президент України Володимир Зеленський перервав поїздку до Оману і повертається до Києва. Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті падіння літака.

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