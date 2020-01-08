ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На місці авіакатастрофи в Ірані знайшли чорні скриньки

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 10:26
На місці авіакатастрофи в Ірані знайшли чорні скриньки
Фото: уламки українського літака (isna)

Іранські рятувальники виявили обидва самописці

На місці авіакатастрофи літака МАУ в Ірані виявили обидві чорні скриньки. Про це повідомляє іранський телеканал IRIB.

Повідомляється, що про виявлення бортових самописців заявив прокурор Тегерана. Також повідомляється, що їх передали місцевим правоохоронцям.

Раніше РБК-Україна писало, що, згідно з міжнародним правом, катастрофу літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ розслідуватиме влада Ірану. У той же час на сьогодні лише деякі країни мають технічні можливості для повного розслідування, а бортові самописці повинні бути розшифровані в спеціалізованій лабораторії.

За даними Ради національної безпеки і оборони, в результаті авіакатастрофи в Ірані загинули 11 українців - два пасажири і дев'ять членів екіпажу. Всього, за інформацією РНБО, на борту літака були 177 пасажирів. Авіакомпанія МАУ у співпраці з авіаційною владою з'ясовує причини катастрофи.

МЗС України уточнило інформацію про жертв аварії літака в Ірані
Новини України ІранавиакатастрофаЧерный ящик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся