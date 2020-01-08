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Опублікований список жертв авіакатастрофи в Ірані

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 11:55
Опублікований список жертв авіакатастрофи в Ірані
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com)

Серед загиблих в результаті авіакатастрофи в Ірані 11 українців

Опублікований список жертв авіакатастрофи в Ірані, в результаті якої загинули 176 людей, серед яких 11 українців. Про це повідомляє TheBabel.

Серед загиблих українців:

Сергій Хоменко,

Катерина Стадник,

Марина Микитюк,

Валерія Овчарук,

Володимир Гапоненко,

Юлія Сологуб,

Ольга Кобюк,

Олена Малахова,

Олексій Наумкин,

Ігор Матків,

Денис Ліхно.

Нагадаємо, організація "Червоний півмісяць" повідомила, що немає шансів впізнати кого-небудь із загиблих під час катастрофи українського літака в Ірані.

Як відомо, жертвами аварії українського літака в Ірані стали 11 громадян України та 165 іноземців. В результаті катастрофи українського літака в Тегерані загинули всі, хто був на борту.

В Ірані заявили, що причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку.

Також стало відомо, що через авіакатастрофу президент України Володимир Зеленський перервав поїздку до Оману і повертається до Києва. Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті падіння літака.

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