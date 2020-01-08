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Український літак в Ірані могли випадково збити, - Daily Mail

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 08:16
Український літак в Ірані могли випадково збити, - Daily Mail
Фото: уламки українського літака (twitter.com/CGTNOfficial)

На відео зафіксовано, що літак був охоплений вогнем ще до падіння

Український літак авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані, могли випадково збити. Про це пише видання Daily Mail.

Видання зазначає, що авіакатастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння - це викликає припущення, що Boeing 737 могли збити випадково.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Ірані. Він, зокрема, висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу.

До цього МЗС України підтвердив катастрофу літака в Ірані. На даний момент відомо, що на його борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Влада Ірану вже заявила, що немає шансів знайти живих. За попередніми даними, катастрофа сталася через технічну несправність. Принаймні, офіційний Тегеран відкидає будь-які інші версії.

Зазначимо, інцидент з українським літаком стався на тлі загострення між Іраном і США.

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