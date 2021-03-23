По Україні посилюють карантин: чи можна потрапити в "червону зону" потягом

Карантин в Україні поступово посилюють, Київ і вісім областей вже знаходяться у "червоній зоні" з максимальними заборонами. У деяких регіонах обмеження торкнулися в тому числі і роботи "Укрзалізниці".
Детальніше про те, як працює УЗ в "червоній зоні" читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з рішеннями держкомісії з ТЕБ та НС, в "червону зону" карантину станом на 23 березня потрапили:
Рішення про те, чи дозволена висадка/посадка в областях з найбільш жорсткими обмеженнями приймає держкомісія. Тоді як питання громадського транспорту та курсування поїздів у межах області - прерогатива місцевої влади. На даний момент висадка/посадка пасажирів дозволена в:
Разом з тим, в половині областей введені обмеження для пасажирів, потяги в цих областях курсують, але лише за спецрейсами:
Як повідомляли в УЗ, обмеження будуть зняті як тільки область вийде з "червоної зони".
З 24 лютого поточного року в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає поділ областей на чотири зони (червона, помаранчева, жовта і зелена) у залежності від епідситуації.
"Червона зона" передбачає найжорсткіші обмеження. Зокрема:
"Червона зона" вводиться в області, якщо протягом трьох днів перевищено два або більше показників:
"Зелена зона" не передбачає обмежень і вводиться одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території 13 областей становить менше 50% від епідпорогу, а коефіцієнт випадків коронавіруса менше 5%.
"Жовта зона" є базовою і встановлюється на рівні регіонів. У цій зоні дозволена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, спортзалів і салонів краси, але з обмеженнями, зокрема, за часом і кількістю відвідувачів.
"Помаранчева зона" не передбачає додаткових обмежень, але сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом. Є шість ключових показників, якщо хоча б один з них вище норми - вводиться "помаранчева зона". Мова йде про такі показники:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "жовтій зоні карантину залишилася лише одна область - Херсонська.