"Червона зона" на Прикарпатті: в УЗ назвали найближчі станції для виїзду

В Івано-Франківській області з 7 березня набуває чинності заборона на посадку і висадку пасажирів у зв'язку з "червоною зоною" карантину в регіоні. В "Укрзалізниці" назвали найближчі станції, звідки з 7 березня можна буде виїхати з "червоної зони".

В "Укрзалізниці" зазначили, що якщо з 7 березня придбаний квиток до або з Івано-Франківської області, то можна сісти на поїзд будь станції слідування за межами області.

Нагадаємо, в Івано-Франківській у зв'язку з "червоною зоною" карантину вводяться обмеження на залізничне сполучення. При цьому до 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток був куплений до припинення продажів.

Детальніше про те, які обмеження діють на Прикарпатті - в матеріалі РБК-Україна.