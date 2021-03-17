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УЗ продовжить запускати спецрейси до "червоної зони" до скасування обмежень

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 13:52
УЗ продовжить запускати спецрейси до "червоної зони" до скасування обмежень Фото: потяг "Укрзалізниці" (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

"Укрзалізниця" продовжить запускати спеціальні рейси до "червоної зони" до скасування карантинних обмежень. На даний момент готуються дати до кінця березня.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.

За його словами, спецрейси є компромісним рішенням, оскільки УЗ вважає, що зупинка залізничного сполучення не є ефективною.

"По суті це ті ж маршрутні рейси, які просто в окремі дати ми відкриваємо. Ми зараз зробили першу хвилю, після 8 березня - Чернівці, Закарпаття та Івано-Франківська область, в найбільш пікові дати людей вивезли. Те ж саме зараз робимо цього тижня і наступного тижня", - зазначив Перцовський.

Він також підкреслив, що залізничне сполучення особливо не сприяє поширенню епідемії. А з урахуванням того, що багато пасажирів доїжджають до поїздів автобусами, обмеження на висадку і посадку у "червоних зонах" є номінальними.

За його словами, запуск спецрейсів погоджується з ОДА, Міністерством охорони здоров'я і Міністерством інфраструктури.

"Зазвичай це дні з найбільшим навантаженням. Зараз ми подаємо так, щоб у п'ятницю-суботу люди могли туди поїхати і в неділю повернутися. Як тільки будуть погоджені, відразу УЗ на своєму сайті та в Facebook все анонсує", - зазначив Перцовський.

На сьогодні розглядається можливість запускати спецрейси до "червоних зон" в окремі дні.

"Зараз проходить процес погодження, як тільки буде "зелене світло", то ми відразу скажемо, що в ці дати, кому треба, можна буде виїхати або в одну сторону або в іншу", - додав він.

Нагадаємо, раніше протягом декількох днів після 8 березня курсували спеціальні рейси з Закарпатської області. Це було пов'язано з тим, що на вихідні багато хто приїхав у гори та через "червону зону" не мали можливості виїхати на поїзді.

Згідно з правилами адаптивного карантину, в "червоних зонах" забороняється висадка і посадка пасажирів залізничного транспорту.

Крім Закарпаття, спеціальні рейси запускали в Чернівецьку та Івано-Франківську області.

Що стосується регулярного сполучення, то "Укрзалізниця" поки до 19 березня включно продовжила обмеження на продаж квитків в Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області.

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