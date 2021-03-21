Київська область посилила карантин: які обмеження діють відсьогодні
У Київській області відсьогодні, 21 березня, набув чинності посилений карантин. Нові обмеження будуть діяти, поки ситуація з коронавірусом в області не поліпшиться.
Які обмеження діють на території області відсьогодні - в матеріалі РБК-Україна.
Нові карантинні обмеження
Відсьогодні на території Київської області забороняється:
- перевезення пасажирів в кількості понад 50% місць для сидіння;
- проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;
- робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів;
- прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки та роботи на винос;
- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів, за виключення продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і квіткових магазинів всередині ТРЦ;
- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
- робота непродовольчих ринків та ярмарків.
Також буде обмежена робота ресторанів у готелях на території області, а школярі після завершення канікул будуть навчатися дистанційно. Водночас дитсадки та початкові класи будуть працювати без змін.
Обмеження помаранчевої зони
Разом з тим в Київській області продовжують діяти карантинні обмеження "помаранчевої" зони. На території області забороняється:
- проведення масових заходів за участі понад 20 осіб;
- робота закладів розміщення, окрім готелів;
- планова госпіталізація в лікарнях;
- робота спортзалів, фітнес-центрів та закладів культури;
- прийом нових змін в дитячі табори.
Нагадаємо, вчора у Києві почав діяти тритижневий локдаун, який ввела місцева влада через погіршення ситуації з COVID-19.
Однак з 23 березня у Києві почнуть діяти ще й обмеження "червоної" зони карантину. У "червону" зону разом зі столицею потрапила й Одеська область.