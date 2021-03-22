ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сумська область потрапила в "червону" зону

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 10:25
Сумська область потрапила в "червону" зону Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я України розширило "червону" зону карантину. В неї внесли Сумську область.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, Сумська область потрапила в "червону" зону через те, що в регіоні більше ніж три дні перевищені два показники з коронавірусу - кількість виявлених випадків інфікування (24,7% при нормі не більше 20%) і рівень госпіталізацій (67,4 при нормі 60).

Станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Інші регіони знаходяться в жовтій зоні.

Відзначимо, в "червоній" зоні карантину діють найбільш жорсткі обмеження. У цій зоні заборонено:

  • прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
  • проведення масових, спортивних та інших заходів;
  • прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
  • здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда)

Рішення про введення карантинних обмежень "червоної" зони приймає державна комісія ТЕБ та НС протягом 48 годин після потрапляння туди регіону. Жорсткі обмеження набирають чинності через два дні після оприлюднення рішення комісії.

Нагадаємо, вчора МОЗ вніс в "червону" зону Київську область.

Також повідомлялося, що Миколаїв вирішив ввести в місті жорсткий карантин з 24 березня попри "помаранчеву" зону.

Зазначимо, також з суботи жорсткий карантин діє на території Києва. Він триватиме три тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України Сумская область Карантин Коронавірус
NEWS
Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини
Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію