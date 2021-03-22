Так, Сумська область потрапила в "червону" зону через те, що в регіоні більше ніж три дні перевищені два показники з коронавірусу - кількість виявлених випадків інфікування (24,7% при нормі не більше 20%) і рівень госпіталізацій (67,4 при нормі 60).

Станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Інші регіони знаходяться в жовтій зоні.

Відзначимо, в "червоній" зоні карантину діють найбільш жорсткі обмеження. У цій зоні заборонено:

прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;

проведення масових, спортивних та інших заходів;

прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;

здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда)

Рішення про введення карантинних обмежень "червоної" зони приймає державна комісія ТЕБ та НС протягом 48 годин після потрапляння туди регіону. Жорсткі обмеження набирають чинності через два дні після оприлюднення рішення комісії.