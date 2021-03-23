Львівська область 25 березня перейде в "червону" зону: список обмежень

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевела Львівську область у "червону" зону карантину . Обмеження почнуть діяти опівночі 25 березня.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі .

Карантинні обмеження "червоної" зони поширюються на всю територію області, включно з Львовом.

"З 00 години 00 хвилин 25 березня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Львівської області та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи, що передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - заявив міністр.

Як відомо, у "червоній" зоні карантину заборонено:

прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;

проведення масових, спортивних та інших заходів;

прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів.

Крім того, відсьогодні у регіонах "червоної" зони карантину необхідно обов'язково бути в масках на вулиці та в парках. Щодо роботи громадського транспорту регіони "червоної" зони ухвалюють рішення самостійно.

На сьогодні у "червоній" зоні карантину Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.