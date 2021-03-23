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По Украине ужесточают карантин: можно ли попасть в "красную зону" на поезде

Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Украине постепенно ужесточают, Киев и восемь областей уже находятся в "красной зоне" с максимальными запретами. В некоторых регионах ограничения коснулись в том числе и работы "Укрзализныци".

Подробнее о том, как работает УЗ в "красной зоне" читайте в материале РБК-Украина ниже.

Кто попал в красную зону: список

Согласно решениями госкомиссии по ТЭБ и ЧС, в "красную зону" карантина по состоянию на 23 марта попали:

  1. Киев,
  2. Львовская область,
  3. Сумская область,
  4. Ивано-Франковская область,
  5. Закарпатская область,
  6. Черновицкая область,
  7. Житомирская область,
  8. Одесская область,
  9. Киевская область.

Ездят ли поезда в "красную зону"

Решение о том, разрешена ли высадка/посадка в областях с самыми жесткими ограничениями принимает госкомиссия. Тогда как вопрос общественного транспорта и курсирования поездов в пределах области - прерогатива местных властей. На данный момент высадка/посадка пассажиров разрешена в:

  • Киеве,
  • Киевской области,
  • Сумской области,
  • Одесской области,
  • Львовской области.

Вместе с тем, в половине областей введены ограничения для пассажиров, поезда в этих областях курсируют, но лишь по спецрейсам:

  • Ивано-Франковская область,
  • Черновицкая область,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область.

Как сообщали в УЗ, ограничения будут сняты как только область выйдет из "красной зоны".

Что такое "красная зона" и почему ее вводят

С 24 февраля текущего года в Украине действует адаптивный карантин, который предполагает разделение областей на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая и зеленая) в зависимости от эпидситуации.

"Красная зона" предполагает самые жесткие ограничения. В частности:

"Красная зона" вводится в области, если в течение трех дней превышен два или более показателей:

  • загруженность коек с кислородом более 65%,
  • менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 000 населения,
  • более 60 госпитализаций за 7 дней на 100 000 населения,
  • коэффициент выявления случаев COVID-19 более 20%,
  • рост госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

"Зеленая зона" не предполагает ограничений и вводится одновременно на всей территории Украины, если заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 областей составляет менее 50% от эпидпорога, а коэффициент случаев коронавируса менее 5%.

"Желтая зона" является базовой и устанавливается на уровне регионов. В этой зоне разрешена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, спортзалов и салонов красоты, но с ограничениями, в частности, по времени и числу посетителей.

"Оранжевая зона" не предполагает дополнительных ограничений, но сигнализирует об ухудшении ситуации с коронавирусом. Есть шесть ключевых показателей, если хотя бы один из них выше нормы - вводится "оранжевая зона". Речь идет о таких показателях:

  • заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидпорога,
  • загруженность коек с кислородом более 65%,
  • менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 000 населения,
  • более 60 госпитализаций за 7 дней на 100 000 населения,
  • коэфициент случаев инфицирования COVID-19 более 20%,
  • рост госпитализаций на 50% за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Напомним, ранее сообщалось, что в "желтой зоне" карантина осталась лишь одна область - Херсонская.

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