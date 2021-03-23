По Україні посилюють карантин: чи можна потрапити в "червону зону" потягом

Карантин в Україні поступово посилюють , Київ і вісім областей вже знаходяться у "червоній зоні" з максимальними заборонами. У деяких регіонах обмеження торкнулися в тому числі і роботи "Укрзалізниці".

Детальніше про те, як працює УЗ в "червоній зоні" читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто потрапив в червону зону: список

Згідно з рішеннями держкомісії з ТЕБ та НС, в "червону зону" карантину станом на 23 березня потрапили:

Чи їздять потяги в "червону зону"

Рішення про те, чи дозволена висадка/посадка в областях з найбільш жорсткими обмеженнями приймає держкомісія. Тоді як питання громадського транспорту та курсування поїздів у межах області - прерогатива місцевої влади. На даний момент висадка/посадка пасажирів дозволена в:

Києві,

Київській області,

Сумській області,

Одеській області,

Львівській області.

Разом з тим, в половині областей введені обмеження для пасажирів, потяги в цих областях курсують, але лише за спецрейсами:

Івано-Франківська область,

Чернівецька область,

Житомирська область,

Закарпатська область.

Як повідомляли в УЗ, обмеження будуть зняті як тільки область вийде з "червоної зони".

Що таке "червона зона" і чому її вводять

З 24 лютого поточного року в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає поділ областей на чотири зони (червона, помаранчева, жовта і зелена) у залежності від епідситуації.

"Червона зона" передбачає найжорсткіші обмеження. Зокрема:

забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів,

салони краси працюють тільки по запису,

місцева влада може заборонити роботу громадського транспорту,

держкомісія може ввести обмеження на курсування поїздів,

забороняється перебувати в парках, скверах, пляжах без маски.

"Червона зона" вводиться в області, якщо протягом трьох днів перевищено два або більше показників:

завантаженість ліжок з киснем понад 65%,

менше 300 ПЛР-тестів за 7 днів на 100 000 населення,

більше 60 госпіталізацій за 7 днів на 100 000 населення,

коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 більше 20%,

зростання госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більше 50%.

"Зелена зона" не передбачає обмежень і вводиться одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території 13 областей становить менше 50% від епідпорогу, а коефіцієнт випадків коронавіруса менше 5%.

"Жовта зона" є базовою і встановлюється на рівні регіонів. У цій зоні дозволена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, спортзалів і салонів краси, але з обмеженнями, зокрема, за часом і кількістю відвідувачів.

"Помаранчева зона" не передбачає додаткових обмежень, але сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом. Є шість ключових показників, якщо хоча б один з них вище норми - вводиться "помаранчева зона". Мова йде про такі показники: