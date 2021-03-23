По Україні посилюють карантин: чи можна потрапити в "червону зону" потягом
Карантин в Україні поступово посилюють, Київ і вісім областей вже знаходяться у "червоній зоні" з максимальними заборонами. У деяких регіонах обмеження торкнулися в тому числі і роботи "Укрзалізниці".
Детальніше про те, як працює УЗ в "червоній зоні" читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Хто потрапив в червону зону: список
Згідно з рішеннями держкомісії з ТЕБ та НС, в "червону зону" карантину станом на 23 березня потрапили:
- Київ,
- Львівська область,
- Сумська область,
- Івано-Франківська область,
- Закарпатська область,
- Чернівецька область,
- Житомирська область,
- Одеська область,
- Київська область.
Чи їздять потяги в "червону зону"
Рішення про те, чи дозволена висадка/посадка в областях з найбільш жорсткими обмеженнями приймає держкомісія. Тоді як питання громадського транспорту та курсування поїздів у межах області - прерогатива місцевої влади. На даний момент висадка/посадка пасажирів дозволена в:
- Києві,
- Київській області,
- Сумській області,
- Одеській області,
- Львівській області.
Разом з тим, в половині областей введені обмеження для пасажирів, потяги в цих областях курсують, але лише за спецрейсами:
- Івано-Франківська область,
- Чернівецька область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область.
Як повідомляли в УЗ, обмеження будуть зняті як тільки область вийде з "червоної зони".
Що таке "червона зона" і чому її вводять
З 24 лютого поточного року в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає поділ областей на чотири зони (червона, помаранчева, жовта і зелена) у залежності від епідситуації.
"Червона зона" передбачає найжорсткіші обмеження. Зокрема:
- забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів,
- салони краси працюють тільки по запису,
- місцева влада може заборонити роботу громадського транспорту,
- держкомісія може ввести обмеження на курсування поїздів,
- забороняється перебувати в парках, скверах, пляжах без маски.
"Червона зона" вводиться в області, якщо протягом трьох днів перевищено два або більше показників:
- завантаженість ліжок з киснем понад 65%,
- менше 300 ПЛР-тестів за 7 днів на 100 000 населення,
- більше 60 госпіталізацій за 7 днів на 100 000 населення,
- коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 більше 20%,
- зростання госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більше 50%.
"Зелена зона" не передбачає обмежень і вводиться одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території 13 областей становить менше 50% від епідпорогу, а коефіцієнт випадків коронавіруса менше 5%.
"Жовта зона" є базовою і встановлюється на рівні регіонів. У цій зоні дозволена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, спортзалів і салонів краси, але з обмеженнями, зокрема, за часом і кількістю відвідувачів.
"Помаранчева зона" не передбачає додаткових обмежень, але сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом. Є шість ключових показників, якщо хоча б один з них вище норми - вводиться "помаранчева зона". Мова йде про такі показники:
- захворюваність на грип та ГРВІ вище епідпорогу,
- завантаженість ліжок з киснем понад 65%,
- менше 300 ПЛР-тестів за 7 днів на 100 000 населення,
- більше 60 госпіталізацій за 7 днів на 100 000 населення,
- коефіцієнт випадків інфікування COVID-19 більше 20%,
- зростання госпіталізацій на 50% за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "жовтій зоні карантину залишилася лише одна область - Херсонська.