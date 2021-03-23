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По Україні посилюють карантин: чи можна потрапити в "червону зону" потягом

Новость на русском → Україна, Вівторок 23 березня 2021 21:56
По Україні посилюють карантин: чи можна потрапити в "червону зону" потягом Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Україні поступово посилюють, Київ і вісім областей вже знаходяться у "червоній зоні" з максимальними заборонами. У деяких регіонах обмеження торкнулися в тому числі і роботи "Укрзалізниці".

Детальніше про те, як працює УЗ в "червоній зоні" читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто потрапив в червону зону: список

Згідно з рішеннями держкомісії з ТЕБ та НС, в "червону зону" карантину станом на 23 березня потрапили:

  1. Київ,
  2. Львівська область,
  3. Сумська область,
  4. Івано-Франківська область,
  5. Закарпатська область,
  6. Чернівецька область,
  7. Житомирська область,
  8. Одеська область,
  9. Київська область.

Чи їздять потяги в "червону зону"

Рішення про те, чи дозволена висадка/посадка в областях з найбільш жорсткими обмеженнями приймає держкомісія. Тоді як питання громадського транспорту та курсування поїздів у межах області - прерогатива місцевої влади. На даний момент висадка/посадка пасажирів дозволена в:

  • Києві,
  • Київській області,
  • Сумській області,
  • Одеській області,
  • Львівській області.

Разом з тим, в половині областей введені обмеження для пасажирів, потяги в цих областях курсують, але лише за спецрейсами:

  • Івано-Франківська область,
  • Чернівецька область,
  • Житомирська область,
  • Закарпатська область.

Як повідомляли в УЗ, обмеження будуть зняті як тільки область вийде з "червоної зони".

Що таке "червона зона" і чому її вводять

З 24 лютого поточного року в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає поділ областей на чотири зони (червона, помаранчева, жовта і зелена) у залежності від епідситуації.

"Червона зона" передбачає найжорсткіші обмеження. Зокрема:

"Червона зона" вводиться в області, якщо протягом трьох днів перевищено два або більше показників:

  • завантаженість ліжок з киснем понад 65%,
  • менше 300 ПЛР-тестів за 7 днів на 100 000 населення,
  • більше 60 госпіталізацій за 7 днів на 100 000 населення,
  • коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 більше 20%,
  • зростання госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більше 50%.

"Зелена зона" не передбачає обмежень і вводиться одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території 13 областей становить менше 50% від епідпорогу, а коефіцієнт випадків коронавіруса менше 5%.

"Жовта зона" є базовою і встановлюється на рівні регіонів. У цій зоні дозволена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, спортзалів і салонів краси, але з обмеженнями, зокрема, за часом і кількістю відвідувачів.

"Помаранчева зона" не передбачає додаткових обмежень, але сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом. Є шість ключових показників, якщо хоча б один з них вище норми - вводиться "помаранчева зона". Мова йде про такі показники:

  • захворюваність на грип та ГРВІ вище епідпорогу,
  • завантаженість ліжок з киснем понад 65%,
  • менше 300 ПЛР-тестів за 7 днів на 100 000 населення,
  • більше 60 госпіталізацій за 7 днів на 100 000 населення,
  • коефіцієнт випадків інфікування COVID-19 більше 20%,
  • зростання госпіталізацій на 50% за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "жовтій зоні карантину залишилася лише одна область - Херсонська.

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