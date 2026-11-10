Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир

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Сегодня впервые за много месяцев Украина, США и РФ встретятся за столом переговоров. На полях встреч в Абу-Даби будут присутствовать и европейцы. Но каждый из участников переговоров, похоже, собирается говорить о чем-то своем.

О том, чего ждать от встреч в Абу-Даби и смогут ли они приблизить мир или хотя бы перемирие в Украине – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

США в слабой позиции : Переговоры пройдут на фоне проигрыша Трампом выборов и потенциальных проблем для его эмиссаров – Уиткоффа и Кушнера.

: Переговоры пройдут на фоне проигрыша Трампом выборов и потенциальных проблем для его эмиссаров – Уиткоффа и Кушнера. Объективные ограничения : Трамп предлагает амбициозную рамку переговоров, но до сих пор нет признаков, что Россия готова идти на конструктив.

: Трамп предлагает амбициозную рамку переговоров, но до сих пор нет признаков, что Россия готова идти на конструктив. Присутствие Европы : В Абу-Даби будут присутствовать европейцы, но уже сейчас в ЕС и НАТО существует скепсис относительно новых предложений Трампа.

: В Абу-Даби будут присутствовать европейцы, но уже сейчас в ЕС и НАТО существует скепсис относительно новых предложений Трампа. Гуманитарное измерение : Украина стремится масштабировать опыт гуманитарной миссии в Алешках, однако этому мешает ряд факторов.

: Украина стремится масштабировать опыт гуманитарной миссии в Алешках, однако этому мешает ряд факторов. Китайский фактор: Параллельно продолжается подготовка к встрече Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Путина, которая может иметь опосредованное влияние на российско-украинскую войну.

Очередной раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби – первых в таком формате с февраля этого года – пройдет в совершенно новых условиях для США, которые остаются посредником и ключевым двигателем процесса.

Дональд Трамп и Республиканская партия 3 ноября с треском проиграли выборы в Конгресс. С одной стороны, эти изменения в американской политике касаются больше внутренней повестки дня. Теперь президенту США будет значительно труднее проводить законопроекты через Конгресс. С другой – демократы уже заявили о ряде расследований в отношении действий Трампа и его команды.

На практике это означает как минимум отвлечение внимания Трампа на постоянные слушания в Конгрессе, необходимость менять членов своей команды и тому подобное. Тем более что демократы не собираются ждать до января, когда новый созыв Конгресса официально принесет присягу.

Стивен Виткофф и Владимир Путин (фото Getty Images)

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Однако в краткосрочной перспективе на резкое изменение политики США в отношении России или Украины рассчитывать не приходится, считает военнослужащий Сил обороны Украины, политический консультант Александр Антонюк.

"Единственный нюанс, что, скорее всего, в конструктиве Трамп будет существенно ограничен – в разных, знаете, фантастических инициативах. Возможно, в этом контексте он, конечно, будет по-другому себя вести", – говорит Антонюк.

Уже в процессе свертывания двусторонние дизельные договоренности США с Россией, достигнутые под эгидой Трампа.

Еще в середине октября в Конгрессе представили двухпартийный законопроект "О запрете коррупционных сделок по российской нефти", призванный заблокировать соглашение. Но даже без его принятия ряд компаний отказался от российского импорта.

Похоже, неприятности ждут и представителей Трампа на переговорах – его зятя Джареда Кушнера и близкого друга Стивена Уиткоффа из-за конфликта интересов.

Первый попал на радар конгрессменов, потому что одновременно с функциями переговорщика возглавляет инвестиционный холдинг Affinity Partners. Правда, он имеет преимущественно интересы в Персидском заливе, но это означает конфликт интересов в отношении Ирана, с которым Кушнер и Уиткофф также вели переговоры.

Второй оказался под пристальным вниманием со стороны демократов, ведь, будучи спецпосланником, одновременно остается сооснователем криптовалютной компании World Liberty Financial, большую долю собственности в которой выкупили фонды ОАЭ.

По данным Financial Times, демократы в Конгрессе рассматривают возможность расследования внешней политики администрации Трампа и бизнес-интересов его семьи и близкого круга, в частности и Кушнера с Уиткоффом.

Тем не менее и сам президент США, и его эмиссары делают вид, что ничего не произошло, и продолжают заявлять об амбициозных "геополитических" планах.

Повестка дня Абу-Даби

Дональд Трамп 6 ноября заявил, что в рамках завершения войны в Украине может быть достигнута масштабная сделка. Причем она затронет не только Украину, но и выйдет за ее пределы.

"Это будет большая, прекрасная сделка, и все будут в восторге", – напыщенно заявил он во время общения с журналистами в Белом доме.

Заявление Трампа прозвучало по итогам встречи с эмиссаром Путина Кириллом Дмитриевым 5 ноября, когда тот приезжал в Белый дом к Меланье Трамп, чтобы отметить успех гуманитарной миссии в Олешках.

Детали этих переговоров Трамп не раскрыл. Вместе с тем с украинскими представителями, которые тоже прибыли на встречу с первой леди США – Дмитрием Лубинцем и Давидом Арахамией – Трамп не встречался.

Впоследствии Кушнер детализировал, что речь идет о пяти направлениях: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи на случай кризисных ситуаций, повышение военной прозрачности, взаимные меры для снижения рисков эскалации, а также создание долговременной основы для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

Как отмечают источники The Washington Post, образцом служит Совет Россия-НАТО, который был создан после окончания Холодной войны, но остановлен в 2022 году.

Впрочем, такие заявления – скорее "большой информационный шум", считает Александр Антонюк. Тем более среди членов НАТО до сих пор нет четкого понимания содержания идей Трампа и Кушнера, а сама идея вызывает значительный скептицизм, отмечает Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

Вместе с тем на переговорах в Абу-Даби европейцы все же будут присутствовать: руководитель аппарата Урсулы фон дер Ляйен Бйорн Зайберт, главный советник по вопросам внешней политики Антониу Кошты Анна-Мария Бура, и советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании. По информации РБК-Украина, также присоединится директор Офиса Генерального секретаря НАТО Джеффри ван Леувен.

Перед основной частью с ними и представителями Киева встретятся отдельно Виткофф и Кушнер. По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, с европейскими представителями Украина также проведет отдельные координационные встречи.

Переговоры в Абу-Даби в начале 2026 года (фото UAE PRESIDENTIAL COURT)

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Киев, в свою очередь, имеет вполне конкретную и практическую повестку. На прошлой неделе Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация планирует поднять вопрос гарантий безопасности. Среди приоритетов также – прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование "зернового коридора", обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

Зеленский подчеркнул, что мир для Украины после войны "не должен быть просто словом". Мир должен подкрепляться конкретными гарантиями безопасности, сильной армией и сильным финансированием Украины.

"Когда мы говорим, что без Европы не может быть стабильного и устойчивого мира – это правда. Потому что мир из миллионов компромиссов, и без стабильности, и без веры, и уверенности, что завтра не начнется еще одна война – такой мир, вы знаете, точно очень опасен", – подчеркнул Зеленский.

В России несколько иное толкование повестки дня. Так, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности должны быть взаимными. По его словам, этот вопрос "имеет важное значение для всеобъемлющего урегулирования". А глава российской дипломатии Сергей Лавров вообще назвал гарантии безопасности первым пунктом повестки дня предстоящих консультаций.

Впрочем, по словам Антонюка, никаких тенденций к реальным сдвигам в отношении окончания войны сейчас не наблюдается, поскольку процессу не предшествует подготовительная работа или консультации на низовом уровне. Вместо этого РФ продолжает выдвигать ультиматумы о выходе Украины со своих территорий как предпосылку для разговоров о мире.

"Когда встречаются на высшем уровне только для того, чтобы в очередной раз говорить об условиях прекращения огня, а условия РФ – выйдите с территорий, которые мы считаем своими по Конституции... Я бы не стал говорить о возможности остановить атаки со стороны РФ по состоянию на сегодня", – подчеркивает Антонюк.

О планах России на этот раунд переговоров многое говорит и сам состав ее делегации. К переговорам возвращается помощник Путина Владимир Мединский.

Он известен тем, что на прошлых встречах при своем участии значительную часть времени посвящал историческим экскурсам, которые не касались непосредственно предмета переговоров. Хотя вместе с Мединским в делегации будут и те, с кем теоретически можно говорить о конкретике – заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

В этих условиях наиболее реалистичной задачей остается дальнейшая "притирка" делегаций друг к другу, с прицелом на следующие раунды, вероятно, уже зимой или весной.

Гуманитарное направление

Фактически единственным успешным треком на переговорах с Россией в разных форматах остается гуманитарный – главным образом обмены военнопленными. Недавно к этому добавился успешный кейс миссии в Олешках при посредничестве первой леди США Меланьи Трамп.

Во время уже упомянутой встречи в Белом доме обсуждался вопрос организации будущих подобных миссий в других населенных пунктах, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"После Олешек мы будем расширять географию. Следующие шаги точно будут сконцентрированы на территории Херсонской области, но мы уже договариваемся двигаться дальше, то есть расширять географию по линии соприкосновения", – сказал Лубинец.

Давид Арахамия и Мелания Трамп (фото Getty Images)

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Впрочем, рассчитывать на продолжение этой инициативы или ее распространение пока сложно из-за ряда объективных ограничений.

"Я думаю, что это не будет сильно масштабировано в силу нескольких факторов. Это мероприятие было скорее всего приурочено к выборам 3 ноября (в США – ред.). Это был такой адвокационный шаг, но он принес хорошие результаты", – говорит РБК-Украина исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Правозащитник подчеркивает, что ситуация с соблюдением прав человека на оккупированных территориях должна была бы хоть как-то контролироваться в соответствии с международным гуманитарным правом. Однако Россия постоянно блокирует доступ к оккупированным территориям международным организациям.

Будет ли обсуждаться масштабирование опыта Олешек на этом раунде переговоров, пока не известно. Несмотря на это, на гуманитарном треке остается ряд других критических вопросов – кроме военнопленных, прежде всего, это возвращение гражданских.

"Большой трек – гражданские заключенные женщины. Те люди, которые находятся там уже длительное время и состояние здоровья не позволяет им находиться в заключении. Россию это абсолютно никак не беспокоит, а там люди имеют психические заболевания, соматические заболевания, и это огромная проблема", – добавляет Александр Павличенко.

Однако, по его оценке, пока нет рычагов или факторов, которые заставили бы Россию изменить позицию в этом вопросе.

Китайский фактор

Параллельно с подготовкой встречи в Абу-Даби ожидается еще одна, более масштабная – на уровне лидеров США, Китая и России. Она важна хотя бы потому, что Поднебесная остается де-факто глубоким тылом для РФ, а следовательно от Китая непосредственно зависит способность Кремля продолжать войну.

Встреча может состояться на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. На прошлой неделе власти КНР впервые подтвердили обсуждение такой возможности, хотя сами переговоры трех лидеров все еще под вопросом.

Повестка дня потенциальной встречи достаточно широкая: от энергетики и Ирана до разработки новых механизмов контроля над ядерным оружием. А вот украинский вопрос обсуждать не планируется.

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Как объясняет РБК-Украина старший аналитик центра "Новая Европа" Наталия Бутырская, для Пекина нет больших рисков в организации этого разговора, ведь он легко подаст это информационно как предоставление площадки для поиска мира. Однако становиться полноценной частью переговорного процесса по завершению российско-украинской войны КНР пока не стремится.

"Китай не видит готовности сторон к окончанию этой войны. А без присутствия Украины такой готовности и не будет – это будут пустые разговоры. Китай просто не хочет брать на себя ответственность или ручаться за переговоры, которые вообще не будут иметь успеха", – подчеркивает Бутырская.

Учитывая это, по итогам саммита вряд ли стоит ожидать каких-либо прорывов или судьбоносных решений. Скорее всего, результат переговоров сведется к формальному совместному фото и протокольным заявлениям для прессы о возобновлении диалога между сверхдержавами.

Но главный вопрос – какую политику в отношении России Китай будет вести дальше. Ряд собеседников издания в дипломатических кругах отмечают, что здесь важным фактором остается Европа, с которой у Пекина сейчас продолжаются сложные торговые переговоры.

По словам Бутырской, Пекин вынужден считаться с позицией Брюсселя и европейских лидеров – в частности Германии, которые четко сигнализируют о недопустимости решения вопросов европейской безопасности за спиной Украины.

По итогам недавнего визита в КНР президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поднимал тему российско-украинской войны с китайским лидером. По словам президента Германии, Си Цзиньпин также в разговоре с ним подчеркнул, что речь идет о европейском конфликте. Поэтому в любых переговорах должны участвовать европейцы.

"Он (Си – ред.) прямо указал на то, что это европейский конфликт, в котором европейцы должны сидеть за столом переговоров", – сказал Штайнмайер в интервью ARD.

Тем более что ЕС обладает мощными рычагами влияния на КНР в сфере экономики. Речь идет о ряде инструментов: от сокращения дисбаланса торговли до применения жестких инструментов вроде механизма “kill switch” для ограничения импорта отдельных товаров. К тому же Европарламент в своих последних рекомендациях прямо указал, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности самого Евросоюза.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (фото Getty Images)

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"Китай сейчас, как уж на сковородке, вертится, чтобы выдержать отношения с разными сторонами. Он находится в тяжелых переговорах по торговле с ЕС, которая для него чрезвычайно важна. КНР не может портить эти взаимоотношения. Поэтому вопрос безопасности сейчас непосредственно вплетен в торгово-экономические и инвестиционные отношения с Китаем", – подытоживает эксперт.

Вместе с тем она сомневается, что Пекин полностью откажется от поддержки РФ в обмен на торговые уступки от Брюсселя. По словам Бутырской, Китай будет действовать гибче и учитывать предостережения ЕС, но вместе с тем будет оглядываться и на ослабление политических позиций Трампа в США, понимая краткосрочность любых договоренностей с ним.

Несмотря на все дипломатические маневры, ситуация на земле остается неизменной. Россия не сбавляет обороты войны, продолжает ежедневно атаковать украинские города и доказывая, что ее ключевая цель – не компромисс или долговременный мир, а полное уничтожение Украины.

Пока даже члены украинской делегации осторожны в прогнозах. Как отметил в комментарии DW глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, от первого, сегодняшнего раунда переговоров он "прорыва не ожидает".

Вопрос – ответ (FAQ):

– Кто входит в состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби?

– Украинскую сторону на трехсторонней встрече в Абу-Даби представляют министр обороны Рустем Умеров, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

– Стоит ли ожидать прекращения огня по итогам новых переговоров?

– Шансы на остановку боевых действий пока минимальны, поскольку Кремль продолжает выдвигать ультиматумы об отказе Украины от своих территорий. Без консультаций и подготовительной работы на низовом уровне дипломатические встречи высшего уровня не дают реальных сдвигов на фронте.

– Какие гуманитарные вопросы решаются на переговорах с Россией?

– Ключевыми направлениями остаются обмены военнопленными и возвращение гражданских заключенных, в частности женщин с тяжелыми заболеваниями. Также обсуждается возможность расширения гуманитарных миссий по примеру Алешек на другие населенные пункты вдоль линии соприкосновения в Херсонской области.

– Как Китай может повлиять на позицию РФ в отношении войны в Украине?

– Пекин является де-факто глубоким экономическим тылом для России, однако КНР вынуждена считаться с позицией Евросоюза – своего ключевого торгового партнера. Брюссель прямо связывает экономические отношения с Китаем с вопросами безопасности Украины, которые заставляет Пекин сдерживать свою поддержку Кремля.