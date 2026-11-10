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Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники

15:23 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники Фото: трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России в Абу-Даби 10 ноября (пресс-служба СВР)
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Переговоры в Абу-Даби касаются не только завершения войны и гарантий безопасности. Среди тем встреч также подготовка будущего большого обмена пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный информированный источник.

По словам собеседника, во время двухдневных встреч стороны обсуждают возможность проведения масштабного обмена пленными.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Абу-Даби состоялся первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России по завершению войны.

Встреча длилась более четырех часов. Делегации договорились продолжить работу завтра, 11 ноября.

Украину на переговорах представляет делегация во главе с Рустемом Умеровым. В нее также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Российскую сторону представляют помощник Владимира Путина Владимир Мединский и представители дипломатического и силового ведомств.

Среди главных тем встречи - прекращение боевых действий, гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление и гуманитарные вопросы.

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