Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники

Переговоры в Абу-Даби касаются не только завершения войны и гарантий безопасности. Среди тем встреч также подготовка будущего большого обмена пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный информированный источник.

По словам собеседника, во время двухдневных встреч стороны обсуждают возможность проведения масштабного обмена пленными.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Абу-Даби состоялся первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России по завершению войны.

Встреча длилась более четырех часов. Делегации договорились продолжить работу завтра, 11 ноября.

Украину на переговорах представляет делегация во главе с Рустемом Умеровым. В нее также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.