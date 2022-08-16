В Україні продовжили воєнний стан, а Зеленський провів кадрові зміни у СБУ: новини за 15 серпня
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію, президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України, Харків знову обстріляли. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 15 серпня – в матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військових на напрямку Козача Лопань - Уди у Харківській області. Тим часом Збройні сили відбили усі ворожі наступи на сході.
- Російські військові зранку обстріляли Харків. Кількість постраждалих зросла до 9, ще одна людина померла у лікарні. Ввечері жителі Харкова почули вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
- У понеділок, 15 серпня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів.
- Російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.
- У ніч на 15 серпня російські військові знову обстріляли Слов'янськ Донецької області. Окупанти обстріляли центр міста та ще один мікрорайон.
- В Енергодарі Запорізької області прогриміли вибухи.
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
Верховна рада знову продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Вони триватимуть щонайменше ще 90 днів.
Так, парламент прийняв законопроект №7664 про продовження воєнного стану, а також законопроект №7665 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Обидва документи підтримали 328 народних депутатів. Таким чином воєнний стан і мобілізацію продовжили ще на 90 днів після 23 серпня, тобто до 21 листопада 2022 року.
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника СБУ в Києві та області Сергія Зайця і призначив на його місце Артема Бондаренка. При цьому останнього звільнили з посади начальника СБУ у Львівській області.
Крім того, Зеленський звільнив Юрія Борейчука з посади начальника СБУ в Тернопільській області.
Кличко розлучається з дружиною, з якою був у шлюбі 26 років
Спортсмен і мер Києва Віталій Кличко повідомив про шлюборозлучний процес зі своєю дружиною Наталією. З нею він був одружений з 1996 року.
Чутки про те, що Кличко збирається розлучатися ходили в мережі вже давно, але тільки зараз Віталій підтвердив даний факт.
Дощі з грозами та спека +34: прогноз погоди на вівторок
У вівторок, 16 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому температура повітря прогріється до +34 градусів.
За даними синоптиків, в Україні прогнозуються помірні короткочасні дощі з грозами. При цьому вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, вдень у Прикарпатті, у більшості центральних, місцями Житомирській та Київській областях значні дощі.