В Україні продовжили воєнний стан, а Зеленський провів кадрові зміни у СБУ: новини за 15 серпня

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію, президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України, Харків знову обстріляли. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 15 серпня – в матеріалі РБК-Україна.

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В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

Верховна рада знову продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Вони триватимуть щонайменше ще 90 днів.

Так, парламент прийняв законопроект №7664 про продовження воєнного стану, а також законопроект №7665 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Обидва документи підтримали 328 народних депутатів. Таким чином воєнний стан і мобілізацію продовжили ще на 90 днів після 23 серпня, тобто до 21 листопада 2022 року.

Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника СБУ в Києві та області Сергія Зайця і призначив на його місце Артема Бондаренка. При цьому останнього звільнили з посади начальника СБУ у Львівській області.

Крім того, Зеленський звільнив Юрія Борейчука з посади начальника СБУ в Тернопільській області.

Кличко розлучається з дружиною, з якою був у шлюбі 26 років

Спортсмен і мер Києва Віталій Кличко повідомив про шлюборозлучний процес зі своєю дружиною Наталією. З нею він був одружений з 1996 року.

Чутки про те, що Кличко збирається розлучатися ходили в мережі вже давно, але тільки зараз Віталій підтвердив даний факт.

Дощі з грозами та спека +34: прогноз погоди на вівторок

У вівторок, 16 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому температура повітря прогріється до +34 градусів.

За даними синоптиків, в Україні прогнозуються помірні короткочасні дощі з грозами. При цьому вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, вдень у Прикарпатті, у більшості центральних, місцями Житомирській та Київській областях значні дощі.