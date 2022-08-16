ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні продовжили воєнний стан, а Зеленський провів кадрові зміни у СБУ: новини за 15 серпня

Новость на русском →
Вівторок 16 серпня 2022 08:30
В Україні продовжили воєнний стан, а Зеленський провів кадрові зміни у СБУ: новини за 15 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію, президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України, Харків знову обстріляли. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 15 серпня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

Верховна рада знову продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Вони триватимуть щонайменше ще 90 днів.

Так, парламент прийняв законопроект №7664 про продовження воєнного стану, а також законопроект №7665 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Обидва документи підтримали 328 народних депутатів. Таким чином воєнний стан і мобілізацію продовжили ще на 90 днів після 23 серпня, тобто до 21 листопада 2022 року.

Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника СБУ в Києві та області Сергія Зайця і призначив на його місце Артема Бондаренка. При цьому останнього звільнили з посади начальника СБУ у Львівській області.

Крім того, Зеленський звільнив Юрія Борейчука з посади начальника СБУ в Тернопільській області.

Кличко розлучається з дружиною, з якою був у шлюбі 26 років

Спортсмен і мер Києва Віталій Кличко повідомив про шлюборозлучний процес зі своєю дружиною Наталією. З нею він був одружений з 1996 року.

Чутки про те, що Кличко збирається розлучатися ходили в мережі вже давно, але тільки зараз Віталій підтвердив даний факт.

Дощі з грозами та спека +34: прогноз погоди на вівторок

У вівторок, 16 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому температура повітря прогріється до +34 градусів.

За даними синоптиків, в Україні прогнозуються помірні короткочасні дощі з грозами. При цьому вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, вдень у Прикарпатті, у більшості центральних, місцями Житомирській та Київській областях значні дощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"
Юлія Акімовакоресподент Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"