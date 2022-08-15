В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

Верховна рада знову продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Вони триватимуть щонайменше ще 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram .

Сьогодні парламент прийняв законопроект №7664 про продовження воєнного стану, а також законопроект №7665 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Обидва документи підтримали 328 народних депутатів.

Таким чином воєнний стан і мобілізацію продовжили ще на 90 днів після 23 серпня, тобто до 21 листопада 2022 року.

Режим воєнного стану

Під час дії воєнного стану в країні можуть бути такі заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на працю та підприємницьку діяльність;

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів.

Загальна мобілізація

Обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають такі категорії військовозобов'язаних:

ті, хто був заброньований на період мобілізації і на воєнний час;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 рокі;

чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років;

чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);

чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим.

Також під час воєнного стану не можуть мобілізувати: