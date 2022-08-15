В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
Верховна рада знову продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Вони триватимуть щонайменше ще 90 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
Сьогодні парламент прийняв законопроект №7664 про продовження воєнного стану, а також законопроект №7665 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Обидва документи підтримали 328 народних депутатів.
Таким чином воєнний стан і мобілізацію продовжили ще на 90 днів після 23 серпня, тобто до 21 листопада 2022 року.
Режим воєнного стану
Під час дії воєнного стану в країні можуть бути такі заборони та обмеження на:
- пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);
- право на працю та підприємницьку діяльність;
- право на таємницю листування та телефонних розмов;
- право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;
- проведення виборів та референдумів.
Загальна мобілізація
Обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ.
Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають такі категорії військовозобов'язаних:
- ті, хто був заброньований на період мобілізації і на воєнний час;
- ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);
- чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 рокі;
- чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років;
- чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
- чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);
- чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);
- ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);
- народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим.
Також під час воєнного стану не можуть мобілізувати:
- здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
- наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
- жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення АТО/ООС.
Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.
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