У Харкові прогриміли вибухи
У понеділок, 15 серпня, жителі Харкова почули вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Офіційні джерела поки не розкрили деталі інциденту. Жителям міста і області необхідно пройти в укриття.
Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події заборонено.
Оновлено 23:00
За даними місцевих ЗМІ, мешканці Харкова почули нову серію вибухів у місті.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у понеділок, 15 серпня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.
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