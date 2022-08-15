ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів"

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Понеділок 15 серпня 2022 21:27
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів" Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів" (военТВ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Вдень росіяни вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді, а також по прикордонню території Апостолівської тергромади, яка у Криворізькому районі. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Також окупанти обстріляли території між населеними пунктами у Марганецькій громаді Нікопольського району. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
DAILY
Під загрозою ракетних ударів. Як з України вивозять зерно в голодуючі країни
Юлія Акімовакоресподент Під загрозою ракетних ударів. Як з України вивозять зерно в голодуючі країни