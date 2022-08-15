Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів"
Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів" (военТВ)
Російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
Вдень росіяни вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді, а також по прикордонню території Апостолівської тергромади, яка у Криворізькому районі. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.
Також окупанти обстріляли території між населеними пунктами у Марганецькій громаді Нікопольського району. Постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровської області.
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