Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука .

Вдень росіяни вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді, а також по прикордонню території Апостолівської тергромади, яка у Криворізькому районі. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Також окупанти обстріляли території між населеними пунктами у Марганецькій громаді Нікопольського району. Постраждалих немає.