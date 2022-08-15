Дощі з грозами та спека +34: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 16 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому температура повітря прогріється до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook .

За даними синоптиків, завтра в Україні прогнозуються помірні короткочасні дощі з грозами. При цьому вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, вдень у Прикарпатті, у більшості центральних, місцями Житомирській та Київській областях значні дощі.

Також вночі у більшості західних та північних областей місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, швидкість якого складе 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень +23 +28. У східних і південно-східних областях вночі очікується +21 +26 градусів, а вдень +29 +34.