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Дощі з грозами та спека +34: прогноз погоди на завтра

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Київ, Понеділок 15 серпня 2022 15:43
Дощі з грозами та спека +34: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 16 серпня очікуються дощі з грозами і спека +34 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 16 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому температура повітря прогріється до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, завтра в Україні прогнозуються помірні короткочасні дощі з грозами. При цьому вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, вдень у Прикарпатті, у більшості центральних, місцями Житомирській та Київській областях значні дощі.

Також вночі у більшості західних та північних областей місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, швидкість якого складе 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень +23 +28. У східних і південно-східних областях вночі очікується +21 +26 градусів, а вдень +29 +34.

Дощі з грозами та спека +34: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, погода в Україні в найближчий тиждень буде нестійка з дощами і грозами.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище норми.

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