Росіяни намагалися прорвати оборону під Харковом, ЗСУ відбили усі наступи на сході, - Генштаб

Російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військових на напрямку Козача Лопань - Уди у Харківській області. Тим часом Збройні сили відбили усі ворожі наступи на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі посилюють охорону ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Також триває перевірка бойової готовності білоруської армії. Орієнтовно це продовжиться до 20 серпня. При цьому зберігається загроза завдання окупантами ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

підрозділи Збройних сил Білорусі посилюють охорону ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Також триває перевірка бойової готовності білоруської армії. Орієнтовно це продовжиться до 20 серпня. При цьому зберігається загроза завдання окупантами ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі. На Сіверському напрямку задля демонстрації своєї присутності та сковування підрозділів Сил оборони, росіяни обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області.

задля демонстрації своєї присутності та сковування підрозділів Сил оборони, росіяни обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області. На Харківському напрямку загарбники, з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжують знищувати військові та цивільні обʼєкти із усіх наявних засобів вогневого ураження. З танків, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.

загарбники, з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжують знищувати військові та цивільні обʼєкти із усіх наявних засобів вогневого ураження. З танків, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка. Противник задіяв авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.

Окупанти спробували прорвати оборону українських військ на напрямку Козача Лопань - Уди. Українські взахисники жорстко зустріли ворога та відкинули назад.

На Слов’янському напрямку росіяни концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагалися відтіснити українських захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, успіху не досягли, відійшли.

росіяни концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагалися відтіснити українських захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, успіху не досягли, відійшли. На Краматорському напрямку загарбники вели обстріли біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба.

загарбники вели обстріли біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба. Наступальними та штурмовими діями ворог намагався просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнав повної невдачі та хаотично відійшов на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснювали атаки по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина, намагалися створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.

росіяни здійснювали атаки по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина, намагалися створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках. Завдали авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. Здійснили спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському напрямку противник вів обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також ворог завдаа авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки.

противник вів обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також ворог завдаа авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки. Окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали із танків, ствольної артилерії та РСЗО райони населених пунктів по лінії зіткнення. Задіявли авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.

загарбники обстрілювали із танків, ствольної артилерії та РСЗО райони населених пунктів по лінії зіткнення. Задіявли авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного. Ворог спробував наступати на напрямках Славне - Новомихайлівка, Солодке - Водяне, Солодке - Володимирівка, Єгорівка - Павлівка. Отримав жорстку відсіч, зазнав втрат та відкотився назад.

На Південнобузькому напрямку росіяни вели обстріли з танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони з метою недопущення перегрупування наших підрозділів та створення ними сприятливих умов для проведення контрнаступу.

росіяни вели обстріли з танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони з метою недопущення перегрупування наших підрозділів та створення ними сприятливих умов для проведення контрнаступу. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового.

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання загарбників зосереджує основні зусилля на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".