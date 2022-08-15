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В Енергодарі пролунали вибухи

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Запорізька область, Понеділок 15 серпня 2022 16:24
В Енергодарі пролунали вибухи Фото: в Енергодарі пролунали вибухи (wikipedia)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Енергодарі Запорізької області пригриміли вибухи у понеділок, 15 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи", - написав він.

Орлов закликає людей зберігати максимальну обережність та зайти в приміщення.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіянами Енергодару 14 серпня загинув чоловік, який вигулював собаку.

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