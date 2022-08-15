В Енергодарі пролунали вибухи

В Енергодарі Запорізької області пригриміли вибухи у понеділок, 15 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи", - написав він. Орлов закликає людей зберігати максимальну обережність та зайти в приміщення.