В Енергодарі пролунали вибухи
Фото: в Енергодарі пролунали вибухи (wikipedia)
В Енергодарі Запорізької області пригриміли вибухи у понеділок, 15 серпня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.
В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи", - написав він.
Орлов закликає людей зберігати максимальну обережність та зайти в приміщення.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіянами Енергодару 14 серпня загинув чоловік, який вигулював собаку.
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