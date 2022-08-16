В Украине продлили военное положение, а Зеленский провел кадровые изменения в СБУ: новости за 15 августа

В Украине продлили военное положение и мобилизацию, президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины, Харьков снова обстреляли. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 15 августа - в материале РБК-Украина.

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В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная рада снова продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Они продлятся по меньшей мере еще 90 дней.

Так, парламент принял законопроект №7664 о продлении военного положения, а также законопроект №7665 о продлении срока проведения общей мобилизации. Оба документа поддержали 328 народных депутатов. Таким образом военное положение и мобилизацию продлили еще на 90 дней после 23 августа, то есть до 21 ноября 2022 года.

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника СБУ в Киеве и области Сергея Зайца и назначил на его место Артема Бондаренко. При этом последнего уволили с должности начальника СБУ во Львовской области.

Кроме того, Зеленский уволил Юрия Борейчука с должности начальника СБУ в Тернопольской области.

Кличко разводится с женой, с которой был в браке 26 лет

Спортсмен и мэр Киева Виталий Кличко сообщил о бракоразводном процессе со своей женой Натальей. С ней он был в браке с 1996 года.

Слухи о том, что Кличко собирается разводиться ходили в сети уже давно, но только сейчас Виталий подтвердил данный факт.

Дожди с грозами и жара +34: прогноз погоды на вторник

Во вторник, 16 августа, в Украине будет дождливая погода. При этом температура воздуха прогреется до +34 градусов.

По данным синоптиков, в Украине прогнозируются умеренные кратковременные дожди с грозами. При этом ночью в Запорожской и Днепропетровской областях, днем в Прикарпатье, в большинстве центральных, местами Житомирской и Киевской областях значительные дожди.