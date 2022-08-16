В Украине продлили военное положение, а Зеленский провел кадровые изменения в СБУ: новости за 15 августа
В Украине продлили военное положение и мобилизацию, президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины, Харьков снова обстреляли. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 15 августа - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских военных на направлении Казачья Лопань - Уды в Харьковской области. Тем временем Вооруженные силы отбили все вражеские наступления на востоке.
- Российские военные утром обстреляли Харьков. Число пострадавших возросло до 9, еще один человек скончался в больнице. Вечером жители Харькова услышали взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
- В понедельник, 15 августа, россияне обстреляли три громады Сумской области. Зафиксировано 50 прилетов.
- Российские оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.
- В ночь на 15 августа российские военные вновь обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты обстреляли центр города и еще один микрорайон.
- В Энергодаре Запорожской области прогремели взрывы.
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
Верховная рада снова продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Они продлятся по меньшей мере еще 90 дней.
Так, парламент принял законопроект №7664 о продлении военного положения, а также законопроект №7665 о продлении срока проведения общей мобилизации. Оба документа поддержали 328 народных депутатов. Таким образом военное положение и мобилизацию продлили еще на 90 дней после 23 августа, то есть до 21 ноября 2022 года.
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника СБУ в Киеве и области Сергея Зайца и назначил на его место Артема Бондаренко. При этом последнего уволили с должности начальника СБУ во Львовской области.
Кроме того, Зеленский уволил Юрия Борейчука с должности начальника СБУ в Тернопольской области.
Кличко разводится с женой, с которой был в браке 26 лет
Спортсмен и мэр Киева Виталий Кличко сообщил о бракоразводном процессе со своей женой Натальей. С ней он был в браке с 1996 года.
Слухи о том, что Кличко собирается разводиться ходили в сети уже давно, но только сейчас Виталий подтвердил данный факт.
Дожди с грозами и жара +34: прогноз погоды на вторник
Во вторник, 16 августа, в Украине будет дождливая погода. При этом температура воздуха прогреется до +34 градусов.
По данным синоптиков, в Украине прогнозируются умеренные кратковременные дожди с грозами. При этом ночью в Запорожской и Днепропетровской областях, днем в Прикарпатье, в большинстве центральных, местами Житомирской и Киевской областях значительные дожди.