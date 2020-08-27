Україна закриває в'їзд для іноземців, а Кабмін підвищив зарплати бюджетникам: новини за 26 серпня

Колаж РБК-Україна

Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада, бюджетникам підвищили зарплати, український футболіст Олександр Шовковський йде на місцеві вибори. Детальніше про те, що сталося в середу, 26 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні продовжили карантин до листопада

Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада. Уряд прийняв рішення 26 серпня 2020 року. Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну.

Разом з тим, уряд посилив обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності.

Україна тимчасово закриває в'їзд для іноземців

Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня. Разом з тим деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у ході засідання Кабміну.

Це рішення почне діяти з 00:00 29 серпня до 28 вересня.

У Чернівцях припинили курсувати всі тролейбуси

Чернівецьке тролейбусне управління припиняє усі перевезення. Це зробили на вимогу поліції. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці комунального підприємства.

Виконувач обов’язків директора Чернівецького тролейбусного управління Сергій Івашина у коментарі місцевому виданню "Молодий буковинець" пояснив, що співробітники патрульної поліції намагалися притягнути до відповідальності водія одного з тролейбусів, який сьогодні здійснював перевезення пасажирів.

Нагадаємо, Чернівці знаходяться в червоній зоні карантину, де забороняється рух громадського транспорту, однак місцева влада відмовилась посилювати карантин.

Кабмін підвищив зарплати бюджетникам

Кабінет міністрів підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень. Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року.

Постанову було прийнято на засіданні уряду 26 серпня.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, необхідність підвищення виникла через підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 4 723 до 5 000 гривень.

Шовковський йде на місцеві вибори в команді УДАР

Український футболіст Олександр Шовковський йде на місцеві вибори. Він йде від партії УДАР.

Про це оголосив Віталій Кличко на з'їзді партії УДАР.

Самого Шовковського на з'їзді немає, він записав спеціальне відеозвернення. У ролику він пояснив, що не може бути присутнім особисто, так як знаходиться в штабі Національної збірної, де готується до матчу в Лізі націй. Він також подякував Віталію Кличку за запрошення приєднатися до його команди.

Кабмін схвалив призначення нового голови "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України схвалив призначення нового голови правління компанії "Укрзалізниця". Її очолить Володимир Жмак.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 26 серпня.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Володимир Жмак переміг в конкурсі на посаду голови "Укрзалізниці" і пройшов всі співбесіди.

Аваков: розслідується справа про 9 млрд гривень, зібраних через банк "Аркада"

Національна поліція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада", визнаного неплатоспроможним. Слідство заявляє про фінансові махінації.

Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, врегулювати ситуацію з банком "Аркада" можна тільки шляхом виконання контрактів в повному обсязі.

МЗС Литви включив в санкційний список Лукашенка і ще 117 осіб

Міністерство закордонних справ Литви пропонує ввести національні санкції відносно більш ніж сотні білоруських чиновників, а також стосовно президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявила радник міністра зовнішніх справ Литви Раса Якилайтене, передає видання BNS.

Це другий варіант санкційного листа балтійської республіки, у перший входили 32 особи.

Тим часом ввечері 26 серпня у Мінську почалися затримання під час акції протесту на площі Незалежності. Площа оточили силовики.

У Сирії американські військові постраждали від тарану російського БТР

Декілька американських військовослужбовців постраждали в результаті тарану з боку російського бронетранспортеру в Сирії. Подія сталася на початку тижня на північному сході Сирії. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела серед американських чиновників.

За даними співрозмовника видання, зіткнення сталося в районі, де зазвичай не присутні російські сили. Однак джерела Reuters не уточнили, скільки саме військових постраждало.