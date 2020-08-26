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В Україні посилили карантин: що змінилось

Київ, Середа 26 серпня 2020 14:42
В Україні посилили карантин: що змінилось
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів продовжив карантину в Україні до листопада. Разом з тим, уряд посилив обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну.

Тепер у регіонах, які потрапили у "зелену" зону забороняється діяльність дискотек, розважальних закладів (нічних клубів).

Також заборонили роботу після 24-ої та до 7-ої години ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

Кабмін прийняв постанову, яка забороняє проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури.

Втім, концерти дозволяють проводити тим, для кого це протягом останнього року є основним видом діяльності.

Також в постанові говориться, що органам місцевого самоврядування надається право на доступ до данних електронного сервісу "Дій вдома" для контролю осіб, які підлягають самоізоляції, обсервації, також щодо осіб, які порушили правила карантину.

Проект постанови мають допрацювати протягом дня і опублікувати документ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Зазначимо, в Україні продовжили карантинне зонування мінімум до 1 листопада.

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