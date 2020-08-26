У Чернівцях припинили курсувати всі тролейбуси

Фото: тролейбус (facebook.com/cvtrolleybus)

Співробітники патрульної поліції сьогодні зупинили тролейбус у районі Калинівського ринку

Чернівецьке тролейбусне управління припиняє усі перевезення. Це зробили на вимогу поліції.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці комунального підприємства.

Виконувач обов’язків директора Чернівецького тролейбусного управління Сергій Івашина у коментарі місцевому виданню "Молодий буковинець" пояснив, що співробітники патрульної поліції намагалися притягнути до відповідальності водія одного з тролейбусів, який сьогодні здійснював перевезення пасажирів.

"Поліція підпорядковується безпосередньо Києву", - сказав Івашина.

Співробітники патрульної поліції сьогодні зупинили тролейбус у районі Калинівського ринку, зазначив він.

"Вони хотіли вже складати на нього протокол. Нам вдалося його "відмазати". Однак водію довелося висадити пасажирів", - сказав керівник ЧТУ.

Нагадаємо, в коментарі РБК-Україна в поліції повідомили, що продовжують контролювати дотримання обмежень червоної зони в Чернівцях.

Зазначимо, місцева влада Чернівців, попри внесння міста в червону зону, дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.

Зазначимо, в червону зону карантину потрапили місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області. У цій зоні забороняється громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів, магазинів. Втім, місцева влада відмовилась посилювати карантин.