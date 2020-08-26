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Кабмін тимчасово закрив в'їзд в Україну для іноземців

Україна, Середа 26 серпня 2020 14:21
Кабмін тимчасово закрив в'їзд в Україну для іноземців
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Маріанна Присяжнюк

Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня. Разом з тим деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у ході засідання Кабміну.

Це рішення почне діяти з 00:00 29 серпня до 28 вересня.

"Заборонити в’їзд на територію України іноземних громадян та осіб без громадянства", - сказав глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

Обмеження на в'їзд, зокрема, не стосується іноземців, які мають дозвіл на проживання в Україні. Також воно не стосується іноземних громадян, які прямують транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд протягом двох днів, осіб, які навчаються в українських вишах, представників міжнародних місій або прибуваючих на запрошення дипломатичних представництв України тощо.

Крім того, Аваков додав, що в рамках постанови пропонується відкорегувати порядок пропуску на КПП з окупованими територіями ОРДЛО та на адміністративному кордоні з АР Крим.

Так, Міністерство закордонних справ проінформує міжнародних партнерів України про відповідне обмеження на в'їзд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть ввести заборону на в'їзд для громадян з країн "червоної зони": Кабмін почав розробку регламенту заборони.

Як писало РБК-Україна, зараз у список країн "червоної зони" України входять 65 держав, серед яких США, Іспанія, Румунія, Албанія та інші.

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