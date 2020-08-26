ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Сирії американські військові постраждали від тарану російського БТР

Сирія, Середа 26 серпня 2020 22:27
У Сирії американські військові постраждали від тарану російського БТР
Фото: колона американської техніки (flickr.com/thenationalguard)
Автор: Дмитро Левицький

Декілька американських військовослужбовців постраждали в результаті тарану з боку російського бронетранспортеру в Сирії. Подія сталася на початку тижня на північному сході Сирії.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела серед американських чиновників.

За даними співрозмовника видання, зіткнення сталося в районі, де зазвичай не присутні російські сили. Однак джерела Reuters не уточнили, скільки саме військових постраждало.

Агентство Associated Press з власних джерел отримало інформацію, що в результаті тарану постраждали четверо американських військових. Інцидент був спровокований російськими бойовими машинами.

Крім того, в соцмережах опублікували відео, на якому, ймовірно, зафіксовано вищезгадане зіткнення. На відео видно, як російські вертольоти, БТР та бронемашини переслідують групу американських бронемашин. Наздогнавши американців, російські бронемашини починають блокувати дорогу та йдуть на таран.

Нагадаємо, раніше ООН визнала авіаудари російських та сирійських сил по мирних цілях у Сирії військовими злочинами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся