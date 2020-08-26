В Україні продовжили карантин до листопада

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Рішення прийняли 26 серпня

Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада. Уряд прийняв рішення 26 серпня 2020 року.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну.

Мінстр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду заявив, що в країні погіршується епідситуація.

"Пропонується продовжити на території України карантин до 31 жовтня 2020 року", - заявив він.

Відповідну постанову підтримали всі присутні на засіданні.

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення про продовження карантину через негативну динаміку захворюваності коронавірусом.

Зазначимо, наприкінці липня Кабмін продовжив карантин до 31 серпня.

Крім того, в Україні набули чинності нове зонування адаптивного карантину.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести заборону на в'їзд для громадян із країн "червоної зони".

Станом на 26 серпня, в списку країн "червоної зони" України входять 65 держав, серед яких США, Іспанія, Румунія, Албанія та інші.

Тим часом, в Україні фіксують ріст нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 1670 людей.