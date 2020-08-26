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Кабмін схвалив призначення нового голови "Укрзалізниці"

Київ, Середа 26 серпня 2020 14:51
Кабмін схвалив призначення нового голови "Укрзалізниці"
Фото: Володимир Жмак (facebook com vladimir zhmak)
Автор: РБК-Україна

Укрзалізницю очолив Володимир Жмак

Кабінет міністрів України схвалив призначення нового голови правління компанії "Укрзалізниця". Її очолить Володимир Жмак.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 26 серпня.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Володимир Жмак переміг в конкурсі на посаду голови "Укрзалізниці" і пройшов всі співбесіди.

"Керівника "Укрзалізниці" тут немає. Пропонується формально його погодити, тому що наглядова рада обрала, законні процедури все пройдені. Всі співбесіди він пройшов. І з профільним міністерством, і я мав не одну співбесіду з усіма кандидатами, зокрема, з паном Жмаком. Тому пропоную ... підтримати ", - додав Шмигаль.

Відзначимо, Жмак є членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль", до червня 2016 року був першим заступником голови Одеської ОДА.

Жмак очолював компанію "Роснефть-Україна". З 2011 року обіймав керівні посади в кількох нафтових компаніях. У 2014 році балотувався до Київради від партії УДАР, але не був обраний.

У квітні 2020 року в.о. голови правління "Укрзалізниці" було призначено Івана Юрика.

УЗ з 2017 року керують чиновники на посаді в.о. Останнім головою правління був поляк Войцех Бальчун. Після нього на посаді в.о. були Євген Кравцов, Желько Марчек та Іван Юрик.

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