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МЗС Литви включив в санкційний список Лукашенка і ще 117 осіб

Вільнюс, Середа 26 серпня 2020 12:36
МЗС Литви включив в санкційний список Лукашенка і ще 117 осіб
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ Литви пропонує ввести національні санкції відносно більш ніж сотні білоруських чиновників, а також стосовно президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявила радник міністра зовнішніх справ Литви Раса Якилайтене, передає видання BNS.

Це другий варіант санкційного листа балтійської республіки, у перший входили 32 особи.

"Міністерство закордонних справ представило оновлений список Міністерству внутрішніх справ. Зараз в ньому 118 осіб, до яких пропонується застосувати санкції", - заявила вона.

Включеним до списку осіб пропонується заборонити в'їзд до Литви і заморозити їх активи, якщо такі є, в фінансових установах республіки.

Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусії повідомило про "спробу порушення повітряного простору" нібито з боку Литви.

Раніше в НАТО відповіли на звинувачення президента Білорусі Олександра Лукашенка в нарощуванні військової потужності.

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