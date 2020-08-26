МЗС Литви включив в санкційний список Лукашенка і ще 117 осіб

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Міністерство закордонних справ Литви пропонує ввести національні санкції відносно більш ніж сотні білоруських чиновників, а також стосовно президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявила радник міністра зовнішніх справ Литви Раса Якилайтене, передає видання BNS.

Це другий варіант санкційного листа балтійської республіки, у перший входили 32 особи.

"Міністерство закордонних справ представило оновлений список Міністерству внутрішніх справ. Зараз в ньому 118 осіб, до яких пропонується застосувати санкції", - заявила вона.

Включеним до списку осіб пропонується заборонити в'їзд до Литви і заморозити їх активи, якщо такі є, в фінансових установах республіки.

Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусії повідомило про "спробу порушення повітряного простору" нібито з боку Литви.

Раніше в НАТО відповіли на звинувачення президента Білорусі Олександра Лукашенка в нарощуванні військової потужності.