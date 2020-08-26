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У Мінську почалися затримання на акції протесту

Мінськ, Середа 26 серпня 2020 20:55
У Мінську почалися затримання на акції протесту
Фото: акція на площі Незалежності (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 26 серпня у Мінську почалися затримання під час акції протесту на площі Незалежності. Площа оточена силовиками.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

Як передає кореспондент агентства, на площу Незалежності, де сьогодні протестують білоруси, прийшов ОМОН. Частина протестувальників опинилася оточена в Червоному костелі.

За даними очевидців, силовики оточили близько 20 людей та нікуди їх не випускають. Можливо, силовики очікують на прибуття автозаку.

Нагадаємо, білоруси вже 17 день поспіль виходять на акції протесту через фальсифікацію президентських виборів у країні. На виборах, які відбулися 9 серпня, офіційно переміг діючий президент Олександр Лукашенко, який нібито отримав підтримку понад 80% виборців.

У Гродно вчора, 25 серпня, для розгону протестувальників застосували сльозогінний газ.

Крім того, під час акцій протесту в містах Білорусі 25 серпня затримали понад півсотні мітингувальників.

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