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Путін про "гарантії безпеки": США і НАТО проігнорували заклопотаності РФ

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Вівторок 01 лютого 2022 18:51
Путін про "гарантії безпеки": США і НАТО проігнорували заклопотаності РФ Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх письмових відповідях щодо "гарантій безпеки" проігнорували Російські заклопотаності. При цьому він додав, що Росія не побачила врахування трьох ключових вимог щодо "гарантій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна з президентом Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми також провели ґрунтовний обмін думками з приводу російських пропозицій США і НАТО з приводу надання Росії довгострокових юридичних гарантій безпеки", - заявив Путін.

Він зазначив, що влада РФ уважно аналізує отримані від США і НАТО письмові відповіді.

"Вже зараз зрозуміло, що принципові Російські заклопотаності виявилися проігнорованими. Ми не побачили адекватного врахування трьох наших ключових вимог, що стосуються нерозширення НАТО, відмови від розміщення ударного озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку до стану 1997 року, коли був підписаний Основоположний акт Росія - НАТО", - заявив Путін.

Він додав, що США і НАТО в цілому посилаються на право держав вільно вибирати способи забезпечення своєї безпеки.

"Але справа не тільки в тому, щоб комусь надати право вільно вибирати спосіб забезпечення своєї безпеки... це ж тільки одна частина відомої формули неподільності безпеки. Друга частина говорить про те, що не можна допускати зміцнення чиєїсь безпеки шляхом безпеки інших держав", - заявив Путін.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США очікують відповідь Росії на свої пропозиції найближчим часом.

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Володимир Путін НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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