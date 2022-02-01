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Рада взялася за розслідування окупації Криму. Перевірить дії влади в 2014

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 16:21
Рада взялася за розслідування окупації Криму. Перевірить дії влади в 2014 Фото: окупація Криму сталася в 2014 році (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада України створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з окупації Криму. Відповідне рішення підтримали 229 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Повідомляється, що слідча комісія займеться перевіркою відомостей про факти сприяння посадовими особами органів влади та органів місцевого самоврядування України Російській Федерації під час окупації Криму в 2013-2014 роках.

Нардепи також збиратимуть інформацію та пояснення від осіб, підприємств, організацій, центральних та місцевих органів влади, залучених до діяльності, пов'язаної з колом питань, які розслідуватиме ТСК. До складу комісії увійдуть 10 нардепів.

Окупація Криму сталася в лютому 2014 року після того, як російський президент Володимир Путін віддав наказ "почати роботу щодо повернення Криму". Російські військові остаточно зайняли будівлі органів місцевої влади 27 лютого. Пізніше 16 березня на півострові пройшов "референдум", а 18 березня Москва "приєднала" український Крим.

Нагадаємо, в грудні Путін в черговий раз назвав Революцію Гідності в Україні "державним переворотом". За його словами, саме вона стала причиною окупації Криму.

Український президент Володимир Зеленський заявив у контексті повернення Криму, що Київ не чекає, поки світ вирішить українські проблеми.

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