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Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу, - Моравецький

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 13:58
Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу, - Моравецький Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна та Польща домовилися про побудову газопроводу. Це дасть змогу наростити обсяг газу, що поставляється на Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час спільного брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

"Ми говорили (з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем - ред.) про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому", - розповів Моравецький.

За його словами, Польща вже допомагає Україні з газом, продаючи його.

"Але ми говорили про можливість збільшення потужності передачі газу. Для цього треба інвестувати сюди", - додав Моравецький.

Своєю чергою він наголосив, що російський газопровід "Північний потік 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.

Нагадаємо, нещодавно верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз готується до можливої зупинки або скорочення поставок газу в Європу.

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