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Обшуки у Коболєва. У ДБР розповіли деталі справи

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 14:24
Обшуки у Коболєва. У ДБР розповіли деталі справи Фото: екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Державне бюро розслідувань проводило обшуки у будинку та офісі екс-глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Правоохоронці розповіли деталі справи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 млн куб. м природного газу посадовцями АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" за співучасті з іншими особами.

"Слідством перевіряється інформація щодо правомірності повернення "Нафтогазом України" боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, керівництво НАК за зверненням АТ "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав.

"Керуючись рішенням керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів куб. м природного газу. За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними слідства, що керівник НАК "Нафтогаз України" підписав рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" щодо мирових угод без погодження наглядової ради НАК.

Оновлено: сам Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, що під час проведення обшуку він перебував у друзів в Черніговській області.

"З нашого боку у слідчих було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду", - зазначив він.

Нагадаємо, у ДБР повідомили про обшуки у Коболєва.

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Андрій Коболєв
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