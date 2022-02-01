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Україна, Британія і Польща створюють новий альянс: що про нього відомо

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 14:36
Україна, Британія і Польща створюють новий альянс: що про нього відомо Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна, Польща та Велика Британія започатковують новий альянс. Його метою буде, зокрема, зміцнення поясу безпеки та посилення Балто-Чорноморської вісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу у Facebook.

Україна стала ініціатором

За його словами, з ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці в жовтні минулого року виступила Україна.

"Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збіґневу Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок", - зазначив Кулеба.

В чому суть альянсу?

Як пояснив голова МЗС, цей новий формат є частиною нашої стратегії малих Альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності.

"Ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь", - зауважив Кулеба.

Міністр підкреслив, що новий формат не прив’язаний до локальної географії.

"Це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій. Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики...", - розповів Кулеба.

Офіційне оголошення нового альянсу перенесли

За словами міністра, планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн завтра в рамках візиту до Києва глави МЗС Британії Ліз Трасс.

"На жаль, вона захворіла на COVID і ми переносимо це оголошення на пізніше", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про готовність країни до альянсу з іншими країнами, а не тільки з НАТО.

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