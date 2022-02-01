Стефанчук відкрив сьому сесію Ради
Сьогодні відкрилась сьома сесія Верховної ради України дев’ятого скликання. У порядку денному створення низки тимчасових слідчих комісій та премії за зовнішнє незалежне оцінювання.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Нову сесію Ради відкрив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
На засідання прийшов президент України Володимир Зеленський.
Як очікується, сьогодні Рада ухвалить проект порядку денного сьомої сесії, прийме рішення щодо створення низки ТСК, а також премій учасникам ЗНО.
Зокрема, парламентарі планують розглянути створення ТСК щодо розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму, фактів корупції на держпідприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, а також вбивства судді Автозаводського районного суду Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка та міського голови Кременчука Олега Бабаєва.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в сьогоднішньому порядку денному парламенту.
РБК-Україна писало, що 28 січня завершилася шоста сесія Верховної ради дев'ятого скликання. Нардепи пішли на карантин через спалах коронавірусу до 15 лютого, тоді повідомлялось.