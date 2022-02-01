ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стефанчук відкрив сьому сесію Ради

Новость на русском →
Київ, Вівторок 01 лютого 2022 10:06
Стефанчук відкрив сьому сесію Ради Фото: відкрилась сьома сесія Верховної ради України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні відкрилась сьома сесія Верховної ради України дев’ятого скликання. У порядку денному створення низки тимчасових слідчих комісій та премії за зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Нову сесію Ради відкрив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

На засідання прийшов президент України Володимир Зеленський.

Як очікується, сьогодні Рада ухвалить проект порядку денного сьомої сесії, прийме рішення щодо створення низки ТСК, а також премій учасникам ЗНО.

Зокрема, парламентарі планують розглянути створення ТСК щодо розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму, фактів корупції на держпідприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, а також вбивства судді Автозаводського районного суду Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка та міського голови Кременчука Олега Бабаєва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в сьогоднішньому порядку денному парламенту.

РБК-Україна писало, що 28 січня завершилася шоста сесія Верховної ради дев'ятого скликання. Нардепи пішли на карантин через спалах коронавірусу до 15 лютого, тоді повідомлялось.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України
Данілов: виконання мінських угод загрожує руйнуванням України
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу