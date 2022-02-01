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Наслідок двох циклонів. Україну завтра засипатиме снігом: в яких областях

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Україна, Вівторок 01 лютого 2022 15:31
Наслідок двох циклонів. Україну завтра засипатиме снігом: в яких областях Фото: в Україну йдуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У середу, 2 лютого, на погоду в Україні будуть впливати два циклони, один з них розміститься над Білоруссю, а інший - над Чорним морем. Циклони принесуть снігопади у більшість областей нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, завтра на заході України очікується невеликий сніг та мокрий сніг, а у південних та східних областях вдень прогнозують сніг з дощем. У Карпатах та на сході очікуються помірні опади, а у більшості північних та центральних областей взагалі буде без істотних опадів.

Також синоптики попереджають про вітер до 10 метрів на секунду, а у західних областях вдень можливі пориви до 20 метрів на секунду. На дорогах місцями очікується ожеледиця.

Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +2, а вночі очікується від -4 до -9 градусів. У східних, південних та Дніпропетровській областях прогнозуються від 0 до -5 вночі та від +1 до +5 вдень. Найпрохолодніше буде в Карпатах - вдень 5-9 градусів морозу, а вночі термометри покажуть до -12 градусів.

Наслідок двох циклонів. Україну завтра засипатиме снігом: в яких областях

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у лютому.

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