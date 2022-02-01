ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді

Новость на русском →
Київ, Вівторок 01 лютого 2022 11:03
Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого виступив у парламенті під час відкриття сьомої сесії Верховної ради. У своєму зверненні президент закликав до єдності всіх гілок влади.

Детальніше про те, що сказав Зеленський у своєму зверненні - у матеріалі РБК-Україна.

"Новини - це нова зброя"

У своєму виступі Зеленський закликав українців до єдності, а також закликав не піддаватися панічним настроям. Він також закликав до єдності у розумінні ЗМІ своєї відповідальності "у часи, коли медіаполе - це нове поле битви, а новини - це нова зброя, а будь-які повідомлення особливо побудовані на анонімних джерелах мають реальний і великий вплив на наших людей, на психіку людей, державу, економіку".

Зеленський зазначив, що економіка країни стабілізується, гривня зміцнилась і повертається до стабільного запланованого курсу, а фінансовий світ оцінює майбутнє України з оптимізмом.

Говорячи про опалювальний період Зеленський запевнив, що в Україні достатньо запасів газу та вугілля.

Нормандський формат

Президент заявив про розблокування роботи у нормандському форматі.

"Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюсь, буде домовленість щодо зустрічі лідерів "нормандської четвірки"", - зазначив він.

Підтримка союзників

Зеленський нагадав, що останніми днями до України прибували закордонні партнери і ці візити триватимуть й надалі.

"Інтенсивність візитів - серйозний фактор стабілізації нашої держави. Чутки, плітки, прогнози великих блогерів і Ванги не справились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку", - додав він.

Указ про армію

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України і привабливості військової служби, який передбачає:

  • збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат,
  • перехід україни до засад професійної армії,
  • збільшення термінів дії контрактів,
  • розробка концепції житлового забезпечення військових,
  • систему кар'єрного росту офіцерів,
  • збільшення протягом трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії,
  • створення додаткових 20 бригад.

"Цей указ не тому що скоро війна, а щоб скоро і надалі був мир в Україні", - наголосив Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді
Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу