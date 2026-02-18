ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Венгрия остановила поставки дизеля Украине: грозит ли это кризисом

Украина, Среда 18 февраля 2026 15:05
UA EN RU
Венгрия остановила поставки дизеля Украине: грозит ли это кризисом Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юрий Дощатов

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

Читайте также: "Это большая ложь": Сийярто резко высказался о роли Украины в защите Европы от РФ

Как пишет издание, Сийярто докладывал на заседании правительства в среду о ситуации с поставками нефти в Венгрию после того, как поставки через нефтепровод "Дружба" перестали поступать.

Он заявил, что поставки нефти до сих пор не возобновлены "по решению Украины" и назвал это "чисто политическим решением".

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся", - сказал Сийярто.

По словам венгерского министра, страна сейчас имеет стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе нет причин для беспокойства.

Также Сийярто заявил, что венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортировать в Венгрию морским путем через Хорватию.

Чем это грозит Украине

Отсутствие поставок через Венгрию не должно стать проблемой для Украины. Так считают эксперты топливного рынка.

Аналитик консалтинговой компании "НефтоРынок" Александр Сиренко в комментарии РБК-Украина отметил, что поставки топлива оттуда были не значительными, и потеря таких объемов не скажется на внутреннем рынке топлива.

"Это будет не критично. Объемы можно будет заместить с других направлений", - сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас период низкого потребления дизтоплива, поэтому замену будет сделать несложно.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также считает что проблем с топливом не должно возникнуть.

"По поводу венгерско-словацких поставок волноваться не нужно. Они не такие большие (до 10% рынка), и мы без них уже несколько раз оказывались. Последний раз - осенью прошлого года. Ничего особенного не произошло. Нам есть чем заместиться", - отметил эксперт.

Зависимость Венгрии от нефти из РФ и удары по "Дружбе"

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины Венгрия не спешит отказываться от российских энергоносителей и продолжает активную торговлю со страной-агрессором, не ища альтернативных источников поставок газа и нефти.

В конце сентября прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не планирует отказываться от российской нефти, объясняя это тем, что другие варианты поставок, по его мнению, являются менее надежными.

В прошлом году министры иностранных дел Словакии Юрай Бланар и Сийярто обратились в Европейскую комиссию с жалобой на украинские удары по нефтеперекачивающей станции "Дружба", через которую российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию.

Первый удар по инфраструктуре трубопровода "Дружба" был зафиксирован 13 августа 2025 года. Уже 18 августа украинские военные атаковали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ, что привело к пожару на объекте и полной остановке перекачки нефти. К

рим того, беспилотники поразили станцию "Унеча", из-за чего поставки нефти в Венгрию и Словакию также были приостановлены.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о возможности прекращения поставок электроэнергии в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Дружба Дизтопливо Топливо
Новости
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"