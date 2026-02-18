Венгрия остановила поставки дизеля Украине: грозит ли это кризисом

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

Как пишет издание, Сийярто докладывал на заседании правительства в среду о ситуации с поставками нефти в Венгрию после того, как поставки через нефтепровод "Дружба" перестали поступать.

Он заявил, что поставки нефти до сих пор не возобновлены "по решению Украины" и назвал это "чисто политическим решением".

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся", - сказал Сийярто.

По словам венгерского министра, страна сейчас имеет стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе нет причин для беспокойства.

Также Сийярто заявил, что венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортировать в Венгрию морским путем через Хорватию.

Чем это грозит Украине

Отсутствие поставок через Венгрию не должно стать проблемой для Украины. Так считают эксперты топливного рынка.

Аналитик консалтинговой компании "НефтоРынок" Александр Сиренко в комментарии РБК-Украина отметил, что поставки топлива оттуда были не значительными, и потеря таких объемов не скажется на внутреннем рынке топлива.

"Это будет не критично. Объемы можно будет заместить с других направлений", - сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас период низкого потребления дизтоплива, поэтому замену будет сделать несложно.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также считает что проблем с топливом не должно возникнуть.

"По поводу венгерско-словацких поставок волноваться не нужно. Они не такие большие (до 10% рынка), и мы без них уже несколько раз оказывались. Последний раз - осенью прошлого года. Ничего особенного не произошло. Нам есть чем заместиться", - отметил эксперт.