ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Венгрия угрожает Украине прекратить продажу электроэнергии из-за удара по нефтепроводу в РФ

Венгрия, Понедельник 18 августа 2025 12:47
UA EN RU
Венгрия угрожает Украине прекратить продажу электроэнергии из-за удара по нефтепроводу в РФ Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Будапешт снова угрожает прекратить продажу Украине электроэнергии. Венгрия осталась без российской нефти после удара дронов по нефтеперекачивающей станции в Брянской области.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Украина снова атаковала нефтепровод в Венгрию, в результате чего транспортировка нефти в нашу страну остановилась", - написал он.

Министр заявил, что это "очередное нападение на нашу энергетическую безопасность". По его мнению, это "возмутительно и неприемлемо".

По его информации, на территории России пытаются как можно скорее восстановить трансформаторную станцию, необходимую для работы трубопровода, пока не могут сказать, когда возобновится отгрузка.

Сийярто снова заявил, что Брюссель и Киев якобы "уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине".

"Это не наша война, это не наше дело, мы хотим не вмешиваться, и пока мы у власти, мы не будем вмешиваться!!" - написал венгерский дипломат.

Он заявил "для украинских лиц, принимающих решения", что "электричество из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины".

Удары по доходам Кремля

Напомним, украинские дроны-камикадзе в ночь на 13 августа атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Унече Брянской области.

"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

По оценкам Генштаба ВСУ, удары Сил обороны Украины по предприятиям и объектам инфраструктуры уменьшили доходы Российской Федерации на 74 млрд долларов.

Импорт электроэнергии

Украина в 2024 году импортировала 4,4 млн МВт-ч электроэнергии. Это в 5,5 раз больше по сравнению с 2023 годом, Венгрия заняла 39% в структуре импорта за весь год, Словакия - 23%, Румыния - 18%, Польша - 14% и Молдова - 5%.

Благодаря стабильной энергетической ситуации в первой половине года, НБУ снизил оценку дефицита электроэнергии до 1% в 2025 году. В апреле прогноз был в три раза хуже - дефицит тогда оценивали в 3%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Электроэнергия
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия